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TWICE開唱…隔壁舉Sana扇子的超正　仔細一看竟是F級女神！

記者張筱涵／綜合報導

韓團TWICE成為第一個在日本進行巨蛋巡迴的女團，3月20日以大阪巨蛋作為起點開跑，沒想到不只台上有青春無敵的TWICE 9個成員可以看，台下也出現了「日本國民AV女優」！

▲TWICE於3月開始日本巨蛋巡演。（圖／翻攝自TWICE日本推特）

▲TWICE於3月開始日本巨蛋巡演。（圖／翻攝自TWICE日本推特）

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三上悠亞20日現身大阪巨蛋，手上拿著TWICE成員Sana扇子開心地站在場外合照興奮說：「TWICE每一個成員都超級可愛的！」才知道她當天就是特地去看TWICE的首場巨蛋演唱會。當天有去的粉絲們也都驚呼，「三上悠亞也很可愛」、「漂亮的女生也喜歡漂亮的女生呀」、「妳也是ONCE（TWICE官方粉絲名稱）呀」，沒去的粉絲則在電腦前哀嘆太可惜了。

▲三上悠亞到場支持TWICE。（圖／翻攝自三上悠亞推特）

▲三上悠亞到場支持TWICE。（圖／翻攝自三上悠亞推特）

事實上，在三上悠亞經營的YOUTUBE上，她就曾經上傳自己跳TWICE日文單曲《Candy Pop》和知名熱門曲《SIGNAL》、《KNOCK KNOCK》和《TT》的舞蹈影片，也因為對KPOP和偶像的熱情和櫻萌子、松田美子曾一起組成團體Honey Popcorn在南韓出道，雖然討論度很高但並沒有獲得太大的支持，並沒有再推出後續歌曲或活動。

▼三上悠亞跳TWICE《SIGNAL》擁有近95萬點閱。（影片／取自三上悠亞YOUTUBE，如遭刪除請見諒）

大眼喵「嗯嗯」超用力Φ ω Φ　顏面神經失控一起施力狂嘟嘴

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