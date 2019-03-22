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IU「勾脖激吻」大12歲男星！　網見影片全崩潰了

記者張筱涵／綜合報導

南韓歌手IU（李知恩）日前確定和呂珍九攜手演出《德魯納酒店》，新戲還沒開拍，首部電影作品《Persona》就在21日釋出預告，原本以國民妹妹可愛形象深植人心的她，這次挑戰了激吻戲！

▲IU出道以來持續挑戰演戲，直到去年以《我的大叔》獲得大田電視劇節「女子最優秀演技賞」。（圖／翻攝自IU臉書）

▲IU出道以來持續挑戰演戲，去年在《我的大叔》中的精湛演技獲得肯定。（圖／翻攝自IU臉書）

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在21日曝光的《Persona》預告中，可以看見IU先化身網球少女對上裴斗娜，實在是不敵對方的超強殺球後直接摔球拍大罵髒話，下秒又化身充滿神秘感的瑜珈少女，和大12歲的演員朴海秀騎著腳踏車談天後，在大橋下熱情擁吻，她手上還勾上對方的脖子相當投入。

▲IU在預告中激吻朴海秀。（圖／翻攝自Netflix Korea YOUTUBE）

▲IU在預告中激吻朴海秀。（圖／翻攝自Netflix Korea YOUTUBE）

接著畫面一暗，IU又變成高中少女碰上朋友身上全是吻痕，還天真以為是過敏緊張得要命，接著2個少女開始進行所謂的「報仇計畫」，背景音樂也變得輕快，是網友最期待的一篇。結果又再換另個故事，可以聽見全黑白畫面中，以她的旁白淡淡地敘述：「夢想和死亡…都沒有個定處，沒去哪裡就這樣被忘記，我們明明在這，卻誰也記不得。」

▲《Persona》劇照。（圖／翻攝自NAVER MOVIE）

▲《Persona》劇照。（圖／翻攝自NAVER MOVIE）

這其實就是這部電影的特別之處，由一名演員IU遇上4名導演李京美、任弼成、全高雲、金宗觀，4個短篇故事組成一部《Persona》的文藝片，而這也是IU第一部主演的電影作品，有趣的演繹方式也叫網友們相當期待。

▲網友反應。（圖／翻攝自《theqoo》）

▲網友反應。（圖／翻攝自《theqoo》）

▼《Persona》預告。（影片／取自Netflix Korea YOUTUBE，如遭刪除請見諒）

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