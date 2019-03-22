將消失2年⋯　李鍾碩「遲來的入伍道別」：多虧粉絲變得特別

記者吳睿慈／綜合報導

南韓人氣演員李鍾碩長相帥氣、斯文，他3月結束戲劇《羅曼史是別冊附錄》拍攝後，8日正式以替代役身分入伍，但他匆匆服兵役，沒能好好向粉絲道別，直到18日才感性貼出離別的文章，獻上遲來的入伍道別，「託大家的福，我變得很特別，也希望這部電視劇能成為送給大家的禮物。」溫暖的字句撫平粉絲的離別傷心感。

▲李鍾碩IG貼出遲來的入伍道別。（圖／翻攝自IG）



李鍾碩8日正式以替代役身分入伍，他在服役後的10天，18日在Instagram貼出道別文，成為演員與大家見面已經經過了10個歲月，他也還在適應自己不在的時間（入伍），當兵以來，他沒有好好與粉絲道別，因此決定貼出這段貼文，「這個世界上有很多因為不特別卻變得特別的事，而我似乎就是其中一個，託大家的福，我才變得特別。」同時他也希望戲劇《羅曼史是別冊附錄》成為給粉絲的道別禮物，他在劇中嘗試穿多變的衣服、髮型，雖然再度回顧作品時，仍帶點遺憾。

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▲李鍾碩在拍攝《羅曼史是別冊附錄》的期間，同時得到慰藉。（圖／Netflix提供）



不過，《羅曼史是別冊附錄》劇中角色給予他新的體會，李鍾碩坦言過去曾對自己失望、演技上感到困難，然而，這次透過「車恩浩」讓他了解，如何把自己所擁有的全部表現出來，這部戲帶給他不同的感受，這份感受對他來說就像禮物般無法用言語形容，他也期許自己能夠成為粉絲困難時會想起的名字。

▲李鍾碩2年後再跟大家見面。（圖／Netflix提供）



為了向觀眾最後道別，他也曾在官方花絮裡錄製終演感言：「我愛你們！車恩浩先在此跟大家道別了，而李鍾碩也將在2年後會再跟大家見面的！」《羅曼史是別冊附錄》16集全數於Netflix上架。