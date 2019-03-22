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被爆「偽造張紫妍遺書」　影后沉默5天回應⋯韓網嚇壞：可怕

記者吳睿慈／綜合報導

南韓影后李美淑出道近40年，主演過多部韓劇，是劇迷相當熟悉的面孔，她18日遭《Dispatch》爆料，疑為自殺女星張紫妍走上絕路的幕後黑手，她卻在接到記者電話時，完全不知情國內發生的大事，讓不少網友背脊一涼直呼「好可怕」。沉默了5天，她終於在22日發出聲明，透過文字表達遺憾，她也承諾「願意接受調查」。

▲▼全國狂報「張紫妍陪睡」　影后爆是黑手！李美淑竟冷靜回記者：什麼事。（圖／翻攝自Dispatch、CFP）

▲李美淑遭韓媒披露與張紫妍有關。（圖／翻攝自Dispatch）

李美淑日前遭《Dispatch》爆料，她串通張的經紀人誘騙張紫妍寫下一份「陪睡名單」，但該份名單最後卻變成張紫妍的遺書，其中過程複雜離奇，不僅如此，《Dispatch》調出當年的通訊紀錄，以及張紫妍生前在電梯裡CCTV的畫面，重重打臉李美淑過去指稱「不認識張紫妍」的供詞。

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▲李美淑沈默5天終於回應。（圖／CFP）。

▲李美淑沉默5天終於回應。（圖／CFP）

為了問清真相，當時有記者打給李美淑問回應，怎料，一提到張紫妍事件，她便慌亂掛掉電話，爾後毫無任何回應。沈默5天，李美淑在22日終於出面發聲，「對於已逝張紫妍這麼年輕便香消玉殞感到很不捨，（我）害怕自己發表的每句話被人曲解或者重新編輯，無法揭開真相，反而是成為流言蜚語，因此我非常小心。」

▲▼被爆「偽造張紫妍遺書」　影后沈默5天回應⋯韓網嚇壞：可怕（圖／翻攝自naver）

▲韓網友一致認為李美淑隔了5天才回應太晚了，直指她是白雪公主裡的惡皇后。（圖／翻攝自naver）

李美淑在聲明裡強調，她對於張紫妍的死感到很遺憾，若是有需要更多調查過程，她願意另外接受調查，「但我也希望這是能夠恢復故人的名譽以及受到全國民認證的調查，為了解開張紫妍死亡的誤會及疑惑，我會盡全力，謝謝。」李美淑聲明裡表示願意接受調查，但韓網友一致認為她的聲明毫無感情，直指「相當失望」，且她並未解釋到底認不認識張紫妍，也有人認為「李美淑很可怕」。

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