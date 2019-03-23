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劉在錫結婚11年還是熱戀期！　和老婆甜言視訊「全臉瞬間爆紅」

記者張筱涵／綜合報導

南韓藝人劉在錫出道28年來總是全力以赴，一直到現在成為大家口中的「零負評國民主持人」，不論面對什麼情況總是穩重淡定的他在21日播出的節目中竟紅透了全臉，只因為被曹世鎬Cue到他對老婆的甜蜜舉動，讓在場所有人驚嘆第一次看到他這一面。

▲劉在錫2008年和羅京恩主播結婚。（圖／翻攝自KBSEntertain YOUTUBE）

▲劉在錫2008年和羅京恩主播結婚。（圖／翻攝自KBSEntertain YOUTUBE）

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黃雨瑟惠在21日播出的《Happy Together4》中，談到朴喜洵在片場很愛跟大家炫耀妻子有多好、結婚生活有多美好，原本她還以為會在大家面前直接對老婆撒嬌的資深演員車仁表的甜膩膩已經很厲害了，結果朴喜洵更是厲害。

主持人曹世鎬這時候也Cue了同為主持人的劉在錫，直指對方也是「戀愛高手」。有一次錄影的時候大家一起吃到真的很美味的糖醋肉，劉在錫馬上就打視訊電話給主播妻子羅京恩說：「京恩啊～吃飯了嗎？我吃飽了才會回家，只是現在跟炫茂、世鎬在聚餐，這裡的糖醋肉很好吃，要不要帶點回家？」

▲劉在錫2008年和羅京恩主播結婚。（圖／翻攝自KBSEntertain YOUTUBE）

▲劉在錫吃到好吃的就想到老婆羅京恩。（圖／翻攝自KBSEntertain YOUTUBE）

劉在錫原本一直默默聽著大家的甜膩故事，結果自己被Cue到時就整個臉漲紅，國民主持人還有這麼純情的一面讓在場來賓和其他主持人都相當驚訝，朴喜洵、P.O也在旁邊一直說：「臉紅了！臉紅了！害羞啦～」這也讓網友們讚嘆：「都已經結婚11年了還是這麼甜蜜，一提到老婆就這麼害羞。」

▲劉在錫2008年和羅京恩主播結婚。（圖／翻攝自KBSEntertain YOUTUBE）

▲劉在錫談到老婆前（左）跟後（右），臉整個明顯紅了。（圖／翻攝自KBSEntertain YOUTUBE）

▼老婆傻瓜朴喜洵、劉在錫。（影片／取自KBSEntertain YOUTUBE，如遭刪除請見諒）

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