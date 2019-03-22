粉絲機場高唱生日快樂歌！壽星河成雲一現身...全場暴動

記者吳孟庭／綜合報導

南韓限定男團Wanna One的成員河成雲首度以個人名義見台灣粉絲，原本抵達桃園機場要走VIP通關，但臨時改成一般通道出關，今（22）日剛好是他的生日，約莫100多名粉絲在接機大廳高唱韓文版生日快樂歌，可惜他沒停留太久就上車離開，現場混亂充滿尖叫與斥喝聲。

▲▼河成雲接機。（圖／記者黃克翔攝）

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河成雲一襲黑外套黑褲，頭上還戴著黑帽與白色口罩，出現在桃園機場第一航廈，他現身時粉絲先是一陣尖叫，再來高唱生日快樂歌。他沒有特別停留，而是依據保全指示快速移動到座車，也因為口罩遮臉，看不出心情變化，粉絲則是邊叫著他的韓文名字，邊拿相機猛拍，因為推擠嚴重，不時爆出工作人員斥喝聲：不要擠了！後退！

河成雲的班機原定晚間6點15分抵達，稍微延遲直到20分左右才下飛機，不過他腳程超快，不到20分鐘就從飛機艙經過海關、行李區，並現身接機大廳，機場保全原本禁止媒體接近，表示時間快到了再往前拍攝即可，結果本尊無預警提前現身，被安排在粉絲後面的媒體大哥全都措手不及。

▲河成雲抵台，粉絲激動一陣狂拍。（圖／記者黃克翔攝）

本來屬於偶像男團HOTSHOT的河成雲，2017年參加選秀節目《Produce 101》，清亮歌聲與四次元天兵個性開始受到關注，最終以第11名的排名順利成為Wanna One的一員。目前結束Wanna One活動，正式以個人名義勇闖歌壇，更在日前於音樂節目《Show Champion》奪下首個冠軍，後勢看漲，即將於明（23）日在台北TICC會見久違的台灣粉絲。