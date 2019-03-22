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SM要推出第二個少女時代！「全美國人」最快5年內誕生

記者吳孟庭／綜合報導

培養出東方神起、少女時代、Super Junior、EXO等數不盡的夯團，SM娛樂在韓可說是造星工廠，最近SM娛樂高層親口透露公司新計畫，有意培養「全美國人的第二個少女時代、全歐洲人的第二個NCT」，目標放在國際上的當地市場，此話一出讓KPOP粉絲議論紛紛。

少女時代《音樂中心》創最高收視率。（圖／翻攝自少女時代官方臉書）

▲少女時代是SM娛樂指標性女團。（圖／翻攝自少女時代官方臉書）

南韓媒體《New Daily經濟》日前在「SXSW2019（一個每年在美國德克薩斯州奧斯汀舉行的一系列電影、互動式多媒體和音樂的藝術節與大會）」上，訪問一名SM娛樂的理事李尚洙（이성수，音譯），透露了SM想要邁向國際市場的戰略新企畫。

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李尚洙表示，「SM娛樂看準國際市場的可能性，2000年初期就開始擬定戰略，希望能像走向亞洲一樣走進國際市場。SM比起要去迎合大眾，不如以喜愛SM獨有的色彩、文化與音樂性的粉絲為中心，去製作優秀的內容。」通過了這些年KPOP的發展與旗下藝人的高人氣，更確認了要走出國際的目標。

▲▼SM新團「威神V」2019年一月將在中國出道。（圖／翻攝自微博）

▲SM新團「威神V」有中國與泰國人，但就是沒韓國人。（圖／翻攝自微博）

今年1月才剛推出的中國籍或華裔團員「威神V」，就是SM娛樂率先的嘗試。「裡面沒有任何韓國人，和中國當地公司LABEL V合作經營。」為了在地化，SM觸角也已經深及新加坡、印尼、越南等地，與當地的藝人或經紀公司組織戰略聯盟。

李尚洙也語出驚人表示，將組成由美國人構成的第二個少女時代、由歐洲人購成的第二個NCT，並指出最快「5年內」，就會在國際市場推出外國人新團體。

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少女時代, NCT, 威神V, SM娛樂, SM, 日韓風

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