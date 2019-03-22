YG股東大會只開了15分鐘！梁鉉錫連任社長...胞弟續任理事

記者吳孟庭／綜合報導

南韓娛樂圈醜聞從BIGBANG成員勝利開始延燒，所屬公司YG娛樂雖緊急切割，但依舊遭受稅務調查。而今（22）早舉行股東大會，YG社長梁鉉錫（楊賢碩）能否繼續就任也備受關注，不過會議短短召開15分鐘，梁鉉錫與其弟梁珉錫（양민석，音譯）皆順利連任。

▲梁鉉錫連任YG娛樂社長（右），胞弟續任理事。（圖／達志影像）

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根據韓媒報導，YG娛樂今早韓國時間9點半，在首爾麻浦區合井洞一處召開定期股東大會，不過會議僅僅歷時15分鐘，通過了包含梁鉉錫繼續擔任YG娛樂的首長（老闆），梁珉錫也連任YG與YG PLUS的理事職。

由於Burning Sun與勝利牽扯出的一連串韓娛圈醜聞，YG股價瞬間蒸發2200億韓元（約60億台幣），政府也大動作派了100多名稅務調查人員，即將徹查YG娛樂是否涉嫌逃稅，甚至連梁鉉錫個人稅務也在稽查範圍。在此關鍵時刻，許多人提出代表並不適任的疑慮。

▲YG股東大會只開了15分鐘。（圖／達志影像）

梁珉錫在股東會後也簡短對媒體發言，「事態嚴重，我們會誠實面對調查，希望能查出明確的事實。」至於對於接受稅務調查的進度，他則表示現正調查中，不方便多說。

事實上，梁鉉錫雖然被稱為YG對外的社長，實際上經營的卻是其弟梁珉錫，他有名門大學「延世大學經營系碩士」的學位，2001年就開始幫哥哥的演藝事業，2015年甚至獲頒《每日經濟》選出的「引領韓國的未來CEO」，他主導的YG PLUS就是YG近年來開設的各種副業，但卻也因虧損連連，被譏拖垮了YG正業。

此外，有金融研究員最近探訪YG金融近況後透露，由於勝利的副業導致今天這番田地，「YG以前認為不需要管理藝人個人的事業，現在正在深刻反省中，未來將會建立個人事業的管理機制，以挽回市場信賴。」

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