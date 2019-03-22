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影片外流！VIP室發出女生淒厲叫聲　Burning Sun爆2職員性侵3女

記者吳睿慈／綜合報導

南韓知名夜店Burning Sun由勝利與一名李某共同經營，近日卻遭爆料下藥迷姦客人、性招待、毒品交易等醜聞，對此，勝利一概不認。怎料，電視台JTBC接獲舉報，一名B男表示「就算VIP室裡發出女生淒厲叫聲，一般客人也進不去。」暗指VIP室做了很多不為人知的勾當，22日韓媒接續爆料，網路上瘋傳的Burning Sun兩位職員性侵3女的影片，且有證人出面表示「看見職員廁所擺著手機錄下影片」。

▲▼「VIP室發出女生淒厲叫聲」　Burning Sun被爆廁所性侵3女。（圖／翻攝自JTBC、MBC Youtube）

▲B某向電視台爆料，VIP室裡就算發生女生淒厲叫聲，客人依舊進不去。（圖／翻攝自JTBC、MBC Youtube）

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一名B某向電視台JTBC爆料，「VIP室裡真的很隱密，一般客人無法進入，裡面就算打得頭破血流，又或者強姦，根本不會有人注意到，就連VIP室裡發出女生淒厲叫聲，也無法進入。」揭開Burning Sun夜店設置的VIP室的真面目，夜店涉嫌多起性侵、迷姦罪行，也曾有受害女出面接受訪問「我一點記憶都沒有，就像斷片般根本想不起來」。

▲▼「VIP室發出女生淒厲叫聲」　Burning Sun被爆廁所性侵3女。（圖／翻攝自JTBC、MBC Youtube）

▲▼Burning Sun兩職員廁所性侵3女的影片爆外流。（圖／翻攝自MBC Youtube）

▲▼Burning Sun兩職員廁所性侵3女的影片爆外流。（圖／翻攝自JTBC、MBC Youtube）

夜店醜聞一波未平一波又起，《MBC News》22日再度揭露，Burning Sun職員間不只犯下一起性侵案，除了上個月遭逮捕的職員A外，同一天還有一起性侵案發生，影片現正在網路上瘋傳，職員A、B兩男試圖在VIP室裡的廁所強姦失去意識的女性，且有證人出面表示「（他們）在廁所旁邊的空間放著手機，正好可以拍到的角度。」

▲▼「VIP室發出女生淒厲叫聲」　Burning Sun被爆廁所性侵3女。（圖／翻攝自JTBC、MBC Youtube）

▲Burning Sun被爆有多起性侵案件。（圖／翻攝自MBC Youtube）

B男要求「把女生帶來廁所，我要xx她」，當時的廁所裡，職員A、B男都在，還有3名受害女性，遭捕的A男把自己手機裡的影片傳給B男，而A男遭到警方調查的當下，同一時間叫B男把影片刪掉，試圖銷毀證據，根據證人爆料，A男要求B男把影片全都傳到電腦上，再重新買一支手機，提交給警方做調查，據報導，警方目前已經沒收2支手機，並預計修復刪除的影片。

針對Burning Sun事件調查進度，警方已掌握夜店涉嫌染毒、下藥，共有40人被立案，3人遭拘捕；夜店22日又被韓媒挖出性侵事件，勝利也遭質疑怎麼可能不了解夜店裡發生的事，民眾聲浪也不斷要求要真相。

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