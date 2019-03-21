《RM》超毛巧合＋1！　劉在錫李光洙現「臭手神技」哈哈秒爆雞皮

記者劉宜庭／綜合報導

在《Running Man》中，劉在錫和李光洙是有名的「臭手兄弟檔」，運氣超級差，經常在福不福（靠運氣取勝的遊戲）中慘輸。然而，在最新一集中，2人巧妙利用臭手技能，成功排除障礙獲得幸運券，讓一旁的哈哈又忍不住臉冒雞皮疙瘩，超強大的臭手威力再次震驚全場。

▲3個箱子中只有一個裝有獎品「幸運券」。（圖／翻攝自愛奇藝）

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節目中，劉在錫和李光洙組成一隊，面臨福不福關卡，要在3個箱子裡頭，選出1個裝有幸運券的箱子。由於2人有著「臭手兄弟」的封號，於是決定憑著直覺，先各自選出自己想選的箱子，再把最後剩下來的，做為真正的選擇。

▲劉在錫和李光洙決定使用「臭手技能」闖關。（圖／翻攝自愛奇藝）

沒想到，「臭手技能」真的又發威，劉在錫和李光洙成功用此方法，排除了2個空箱子，成功猜中幸運券的位置，一看見結果，2人臉上難掩興奮神情，開心地抱在一塊，李光洙更忍不住激動表示：「都想要哭出來了。」

▲劉在錫、李光洙臭手發威，果真成功避開空箱獲取獎品。（圖／翻攝自愛奇藝）

原本遊戲開始前，池錫辰還在一旁吐槽，「兩人都是臭手，沒必要擔心。」沒想到，劉在錫和李光洙反而憑著臭手順利拿到幸運券，超神巧合再度震驚現場眾人，也讓哈哈脖子上再度冒出雞皮疙瘩。

▲哈哈脖子冒雞皮疙瘩。（圖／翻攝自愛奇藝）