野生「校花級藝人」現身北捷！　素顏真面目曝光…網暴動：求巧遇

記者劉宜庭／綜合報導

女星簡廷芮演出電影《我的少女時代》打開知名度，在電影、戲劇和音樂方面都有好表現，演藝成績不俗。她平時常在社群網站分享工作、生活點滴，21日晚間曬出一張全身美照，出現在台北捷運站的電扶梯上，同時大方展現素顏真面目，在網路上意外引發討論。

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▲簡廷芮外型甜美，在《我的少女時代》演出校花角色打開知名度。（圖／翻攝自簡廷芮Instagram）

簡廷芮21日透過Instagram發文，曬出一張全身美照寫道：「今天素顏+帽子，可以嗎？」畫面中，只見她穿著牛仔外套，搭配白色T恤、牛仔褲及鴨舌帽，外出時完全沒有變裝遮掩明星身份，整個人站在電扶梯上，一轉過身來往鏡頭方向看，頓時讓纖瘦苗條身材一覽無遺，同時大方展現真實素顏。

▲野生簡廷芮現身北捷。（圖／翻攝自簡廷芮Instagram）



雖然坦承有使用濾鏡效果，但簡廷芮素顏膚質仍然大受網友好評，更引人注意的是，照片左上方顯示她人在台北捷運南京復興站，模樣被讚相當親民，同時也引來大票粉絲暴動留言，「好想巧遇我今天也搭這條線的說」、「求巧遇」、「戀愛了」、「天哪我怎麼會羨慕手扶梯」，甚至還有人放話「直接殺去捷運站」，意外掀起一陣熱烈討論。

簡廷芮2014年與小安（安婕希）共組少女團體「Dears」，並在《我的少女時代》中飾演品學兼優的校花「陶敏敏」人氣暴漲，2018年與小安「單飛不解散」，她不僅發行個人EP，日前與老東家分手，經紀方面獨立自主後，更自掏腰包舉辦生日音樂會，且特地選在河岸留言開唱，「這地方對我來說也有意義，因為我第一張EP簽唱會就在這。」27歲的她重新開始，也盼在戲劇、歌唱、主持都能有新的進展。

▲簡廷芮日前自掏腰包舉行生日音樂會。（圖／資料照／記者張一中攝）



▲小安（左）日前現身力挺簡廷芮生日音樂會。（圖／資料照／記者張一中攝）