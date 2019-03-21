ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

野生「校花級藝人」現身北捷！　素顏真面目曝光…網暴動：求巧遇

記者劉宜庭／綜合報導

女星簡廷芮演出電影《我的少女時代》打開知名度，在電影、戲劇和音樂方面都有好表現，演藝成績不俗。她平時常在社群網站分享工作、生活點滴，21日晚間曬出一張全身美照，出現在台北捷運站的電扶梯上，同時大方展現素顏真面目，在網路上意外引發討論。

▲野生簡廷芮現身北捷。（圖／翻攝自簡廷芮Instagram）

▲野生簡廷芮現身北捷。（圖／翻攝自簡廷芮Instagram）

請繼續往下閱讀...

▲簡廷芮外型甜美，在《我的少女時代》演出校花角色打開知名度。（圖／翻攝自簡廷芮Instagram）

簡廷芮21日透過Instagram發文，曬出一張全身美照寫道：「今天素顏+帽子，可以嗎？」畫面中，只見她穿著牛仔外套，搭配白色T恤、牛仔褲及鴨舌帽，外出時完全沒有變裝遮掩明星身份，整個人站在電扶梯上，一轉過身來往鏡頭方向看，頓時讓纖瘦苗條身材一覽無遺，同時大方展現真實素顏。

▲野生簡廷芮現身北捷。（圖／翻攝自簡廷芮Instagram）

▲野生簡廷芮現身北捷。（圖／翻攝自簡廷芮Instagram）

雖然坦承有使用濾鏡效果，但簡廷芮素顏膚質仍然大受網友好評，更引人注意的是，照片左上方顯示她人在台北捷運南京復興站，模樣被讚相當親民，同時也引來大票粉絲暴動留言，「好想巧遇我今天也搭這條線的說」、「求巧遇」、「戀愛了」、「天哪我怎麼會羨慕手扶梯」，甚至還有人放話「直接殺去捷運站」，意外掀起一陣熱烈討論。

簡廷芮2014年與小安（安婕希）共組少女團體「Dears」，並在《我的少女時代》中飾演品學兼優的校花「陶敏敏」人氣暴漲，2018年與小安「單飛不解散」，她不僅發行個人EP，日前與老東家分手，經紀方面獨立自主後，更自掏腰包舉辦生日音樂會，且特地選在河岸留言開唱，「這地方對我來說也有意義，因為我第一張EP簽唱會就在這。」27歲的她重新開始，也盼在戲劇、歌唱、主持都能有新的進展。

▲▼簡廷芮生日音樂會。（圖／記者張一中攝）

▲簡廷芮日前自掏腰包舉行生日音樂會。（圖／資料照／記者張一中攝）

▲▼小安出席簡廷芮生日音樂會。（圖／記者張一中攝）

▲小安（左）日前現身力挺簡廷芮生日音樂會。（圖／資料照／記者張一中攝）

110公分超科幻長腿美警 飛車助阿嬤就醫網暴動：我也要

推薦閱讀

蕾菈自揭黑歷史：高三就懷孕了　「坐月子脹到F」絕美孕照首曝光！

蕾菈自揭黑歷史：高三就懷孕了　「坐月子脹到F」絕美孕照首曝光！

錄《玩很大》！小鬼PO合照驚見「多一隻手」　網友全發毛：好恐怖

錄《玩很大》！小鬼PO合照驚見「多一隻手」　網友全發毛：好恐怖

台女星老公涉貪汙「恐坐牢65年」！　胡慧中街頭買菜臉色凝重

台女星老公涉貪汙「恐坐牢65年」！　胡慧中街頭買菜臉色凝重

潤娥錄影「臉僵崩壞照」瘋傳！　法令紋冒出…驚呆30萬人登熱搜

潤娥錄影「臉僵崩壞照」瘋傳！　法令紋冒出…驚呆30萬人登熱搜

小優美肌開太強「Apple臉慘變形」！　瑤瑤一看嚇壞了

小優美肌開太強「Apple臉慘變形」！　瑤瑤一看嚇壞了

酷炫罕見摘下眼鏡！　立體五官「撞臉汪東城」網一看大驚：這誰啊

酷炫罕見摘下眼鏡！　立體五官「撞臉汪東城」網一看大驚：這誰啊

劉畊宏女兒生日趴聚「5星二代小公主」！　小泡芙近照曝光…網驚：這麼大了

劉畊宏女兒生日趴聚「5星二代小公主」！　小泡芙近照曝光…網驚：這麼大了

整太大！Andy機場變臉：只有失落…家寧難過落淚了　網搖頭：太過火

整太大！Andy機場變臉：只有失落…家寧難過落淚了　網搖頭：太過火

伊能靜罕見讓哈利露臉了！　「無碼真面目」曝光…她嘆：真的長大了

伊能靜罕見讓哈利露臉了！　「無碼真面目」曝光…她嘆：真的長大了

嚴正嵐突PO文：被不喜歡的人強吻怎麼辦　一招反擊…網友全看傻！

嚴正嵐突PO文：被不喜歡的人強吻怎麼辦　一招反擊…網友全看傻！

野生「校花級藝人」現身北捷！　素顏真面目曝光…網暴動：求巧遇

野生「校花級藝人」現身北捷！　素顏真面目曝光…網暴動：求巧遇

潤娥錄影「臉僵崩壞照」瘋傳！　法令紋冒出…驚呆30萬人登熱搜

潤娥錄影「臉僵崩壞照」瘋傳！　法令紋冒出…驚呆30萬人登熱搜

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

野生「校花級藝人」現身北捷！　素顏真面目曝光…網暴動：求巧遇

潤娥錄影「臉僵崩壞照」瘋傳！　法令紋冒出…驚呆30萬人登熱搜

勝利夜店失身水藏800人份！　「喝下就會自己走進房」冒活屍動作…受害女看片嚇傻

快訊／歐陽娜娜：身為中國人為傲！「支持一個中國原則」

獨家／歐陽龍：見鬼了！　「支持一個中國」心疼娜娜

快訊／鄭俊英被抓了！　夜店事件首位藝人遭下「逮捕令」

11年前決心戒菸！Baby「醫院外哈菸」照片外流　網轟：又說謊

小優美肌開太強「Apple臉慘變形」！　瑤瑤一看嚇壞了

徐薇台大兒棄美國名校！　登機前9hrs突決定「投身電競戰隊」

《還珠格格》21年晴兒「重見老佛爺」　瞬間爆哭下跪！

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

簡廷芮, 我的少女時代, Dears

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 雪莉好奇拿名字問APP　「雖然漂亮但...」神回覆一秒KO她：超無言！
  2. 咘咘現身公園「雙馬尾造型」萌翻！　修杰楷這動作爸爸力Max
  3. 同一天宣布「結婚、離婚」　阿Sa隔9年罕見吐心聲！
  4. 《RM》超毛巧合＋1！　劉在錫李光洙現「臭手神技」哈哈秒爆雞皮
  5. 《以團之名》總冠軍出爐！　「出道人數多達16」2團名單公開
  6. 68歲鄧超VS.109公斤陳赫！背對背「扭腰又開腿」妖嬌PK坐姿　網笑噴：你倆夠了
  7. 拜託初代《蜘蛛人》的他回歸！製片隔空喊話：打給我吧
  8. 野生「校花級藝人」現身北捷！　素顏真面目曝光…網暴動：求巧遇
  9. 《還珠格格》21年晴兒「重見老佛爺」　瞬間爆哭下跪！
  10. 《東宮》被刪2段吻戲曝光！　李承鄞「床上硬壓」強吻小楓…粉絲炸鍋

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

下載App千杯咖啡天天送

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

ETtoday好朋友野餐日來囉！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366