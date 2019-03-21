浩子緊抱張立東「護雞」　民眾看嘸：他們到底在玩啥

記者許逸群／台北報導

浩子與張立東面對面緊緊相擁，竟只是為了保護「雞」？原來是《綜藝新時代》本集開場就是激烈的遊戲，在藝人們逛大稻埕的同時，會有戴著面具的工作人員衝出來搶奪黏在藝人身上的尖叫雞！

▲浩子與張立東「護雞失利」。（圖／民視提供）

浪漫性格的浩子只顧著逛街，而同隊的張立東只顧著撩妹，沒多久兩人身上的尖叫雞就被搶到剩下一隻。為了保護這隻僅存的雞，他們倆竟抱在一起奔走在迪化街，荒謬的模樣笑翻路人，也讓路人頻頻詢問工作人員：「他們二個到底在玩什麼？」

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▲▼阿翔找來重量級隊友，反觀浩子則是找來妹子。（圖／民視提供）

緊接著製作單位給浩翔關鍵字「重」，要浩翔二隊去找路人參與遊戲，只見阿翔很認真的找了一位體重破表的大叔參與，而浩子則找了一位神似「郭雪芙」的漂亮妹妹，沒想到製作單位公佈遊戲是人體「重」機，找來的路人是騎士，浩子歡呼說：「我沒被製作單位騙」，但這下子糗大了的阿翔隊大喊：「根本是在整人。」

▲《綜藝新時代》日前出外景。（圖／民視提供）

接著在用吹笛紙卷打掉臉上貼紙的遊戲中，徐凱希與張立東臉對臉太靠近，而且張立東猛往她臉上吹氣，徐凱希眉頭緊皺大喊噁心。受挫的張立東原以為在下一個「誰打有空請來電」的遊戲能扳回一成，不過卻一通電話也沒有，被虧「撩妹王只是浪得虛名」。