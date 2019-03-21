ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

浩子緊抱張立東「護雞」　民眾看嘸：他們到底在玩啥

記者許逸群／台北報導

浩子與張立東面對面緊緊相擁，竟只是為了保護「雞」？原來是《綜藝新時代》本集開場就是激烈的遊戲，在藝人們逛大稻埕的同時，會有戴著面具的工作人員衝出來搶奪黏在藝人身上的尖叫雞！

▲▼《綜藝新時代》浩角翔起。（圖／民視提供）

▲浩子與張立東「護雞失利」。（圖／民視提供）

浪漫性格的浩子只顧著逛街，而同隊的張立東只顧著撩妹，沒多久兩人身上的尖叫雞就被搶到剩下一隻。為了保護這隻僅存的雞，他們倆竟抱在一起奔走在迪化街，荒謬的模樣笑翻路人，也讓路人頻頻詢問工作人員：「他們二個到底在玩什麼？」

請繼續往下閱讀...

▲▼《綜藝新時代》浩角翔起。（圖／民視提供）

▲▼阿翔找來重量級隊友，反觀浩子則是找來妹子。（圖／民視提供）

▲▼《綜藝新時代》浩角翔起。（圖／民視提供）

緊接著製作單位給浩翔關鍵字「重」，要浩翔二隊去找路人參與遊戲，只見阿翔很認真的找了一位體重破表的大叔參與，而浩子則找了一位神似「郭雪芙」的漂亮妹妹，沒想到製作單位公佈遊戲是人體「重」機，找來的路人是騎士，浩子歡呼說：「我沒被製作單位騙」，但這下子糗大了的阿翔隊大喊：「根本是在整人。」

▲▼《綜藝新時代》浩角翔起。（圖／民視提供）

▲《綜藝新時代》日前出外景。（圖／民視提供）

接著在用吹笛紙卷打掉臉上貼紙的遊戲中，徐凱希與張立東臉對臉太靠近，而且張立東猛往她臉上吹氣，徐凱希眉頭緊皺大喊噁心。受挫的張立東原以為在下一個「誰打有空請來電」的遊戲能扳回一成，不過卻一通電話也沒有，被虧「撩妹王只是浪得虛名」。

馬麻屢次質問「你是帥哥嗎」 哈士奇堅定點頭：那還要問！

推薦閱讀

陳美鳳穿兩截式清涼裝　 當場遭主持人羞辱：不丟臉嗎

陳美鳳穿兩截式清涼裝　 當場遭主持人羞辱：不丟臉嗎

慎入！無尊靈異節目直播拍到「超清晰五官」鬼入鏡

慎入！無尊靈異節目直播拍到「超清晰五官」鬼入鏡

別窮得只剩錢！小馬「揪50人」現身龍山寺驚動警察

別窮得只剩錢！小馬「揪50人」現身龍山寺驚動警察

「最強選手」小宇開唱　蕭敬騰聽完攤手：這沒辦法啊！

「最強選手」小宇開唱　蕭敬騰聽完攤手：這沒辦法啊！

幕後花絮／10年不進星巴克　律師謝震武的「一把尺」

幕後花絮／10年不進星巴克　律師謝震武的「一把尺」

女選手被淘汰淚崩發怒　蕭敬騰「聽過我歌嗎」她答不出

女選手被淘汰淚崩發怒　蕭敬騰「聽過我歌嗎」她答不出

獨家／張書豪分手5個月　正妹女友「我也會找到幸福」

獨家／張書豪分手5個月　正妹女友「我也會找到幸福」

獨家／小馬錄音室3度淚崩　老婆「得知原因」也哭了

獨家／小馬錄音室3度淚崩　老婆「得知原因」也哭了

11年前決心戒菸！Baby「醫院外哈菸」照片外流　網轟：又說謊

11年前決心戒菸！Baby「醫院外哈菸」照片外流　網轟：又說謊

哈利和跩哥「19年後兒子成了CP」　IG貼合照霸氣告白：你是我的！

哈利和跩哥「19年後兒子成了CP」　IG貼合照霸氣告白：你是我的！

4週前喜娶越南新娘！　台男陪看婦產科被告知「她懷孕6週」傻眼了

4週前喜娶越南新娘！　台男陪看婦產科被告知「她懷孕6週」傻眼了

100kg厚片女友「激瘦舊照」曝光！　鵝蛋臉+圓眼正翻…男友一見面就愛上她

100kg厚片女友「激瘦舊照」曝光！　鵝蛋臉+圓眼正翻…男友一見面就愛上她

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

11年前決心戒菸！Baby「醫院外哈菸」照片外流　網轟：又說謊

哈利和跩哥「19年後兒子成了CP」　IG貼合照霸氣告白：你是我的！

4週前喜娶越南新娘！　台男陪看婦產科被告知「她懷孕6週」傻眼了

100kg厚片女友「激瘦舊照」曝光！　鵝蛋臉+圓眼正翻…男友一見面就愛上她

鄭俊英「全程念稿」認罪：向痛苦的女性們道歉！　網傻眼狂轟

剛剪5個月…楊丞琳宣布：平瀏海走入歷史！　認了「我不喜歡」2原因笑翻

謝和弦老婆承認：我也是憂鬱症！　3疾病纏身…旁人「1個建議」加重夫妻壓力

賴冠霖183cm大長腿「好像走進小人國」　真實身高衝擊⋯韓網嚇呆

漫威證實：《復仇者4》不是快樂結局！　焦點放在元老6成員

顏清標「4媳婦全是高顏值正妹」！　他笑曝「把妹2關鍵」…網淚：不公平

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

綜藝新時代, 浩角翔起

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 外星男友降落地球！甜寵劇《愛上北斗星男友》狂圈女粉
  2. 韓國瑜快看！桃園宣布「活動代言人」　兩位實力派歌手曝光
  3. 浩子緊抱張立東「護雞」　民眾看嘸：他們到底在玩啥
  4. YG一個月內慘賠60億！　股東怒了「被爆開會撤換梁賢碩」
  5. 陳文茜肺腺癌術後發現「右肺有0.6公分朣瘤」：左邊大腫瘤的小Baby
  6. 女兒「正臉照」3個月後曝光！　根本「縮小版貝童彤」五官神複製
  7. 納豆被狗仔偷拍　隔天攝影棚直接貼「報紙」
  8. 碰！《一屍到底》確定翻拍「美國版」　製片：不能只有我看到
  9. 阿嬌37歲結婚　「凍卵暴增9公斤」荷爾蒙失調…運動也沒用！
  10. 慎入！無尊靈異節目直播拍到「超清晰五官」鬼入鏡

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

下載App千杯咖啡天天送

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

ETtoday好朋友野餐日來囉！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366