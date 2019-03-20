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楊千霈懷二寶出血「吃3個月安胎藥」：胃口差2度蜜月才好轉

記者林彥君／台北報導

楊千霈和老公育有女兒「娃寶」，昨（19日）是女兒一歲生日，她今（20日）在臉書分享娃寶的禮物就是「給妳個寶妹，一起PLAY」，證實懷二胎消息。楊千霈向《ETtoday星光雲》透露，這胎很不穩，現在懷孕4個月，但吃了安胎藥3個月，也有出血狀況，原想在懷胎5月才公布，提前宣布好消息。

▲▼楊千霈和老公二度蜜月。（圖／楊千霈提供）

▲楊千霈日前和老公二度蜜月。（圖／楊千霈提供）

楊千霈在女兒10個月時，就許下拚豬年生「金豬寶寶」的願望，果然實現。楊千霈說懷這胎胃口不好，直到和老公前幾天到馬爾地夫旅遊8天「2度蜜月」，胃口才開，8天就吃胖了3公斤，楊千霈笑說：「有被醫生警告說沒有人8天胖3公斤的。」回台灣後，有吃麥片克制食量。

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▲楊千霈。（圖／翻攝自Facebook／楊千霈）

▲楊千霈和老公幫娃寶慶生。（圖／翻攝自Facebook／楊千霈）

在娃寶慶生會上，楊千霈說娃寶平常都吃沒味調味的蔬菜跟肉，特別訂製生日蛋糕幫娃寶慶生，要讓女兒感受「人」的食物。簡單幫娃寶慶生拍完合照，因為娃寶大哭，楊千霈忙著安撫女兒，直到凌晨2點，楊千霈笑說：「過程真是一團亂。」

▲楊千霈。（圖／翻攝自Facebook／楊千霈）

▲楊千霈夫妻幫娃寶慶生。（圖／翻攝自Facebook／楊千霈）

楊千霈和老公結婚3年，透露逐漸被老公影響，以前會笑老公「到管理室拿包裹，都要開車去。」現在她也發懶，到管理室拿包裹一樣先到地下室開車，再開車去管理室。夫妻這次到馬爾地夫又像熱戀的情侶，楊千霈看到老公不一樣的性格，平時理性的老公變得活潑，「噗通」跳進海裡抓魚蝦，「這趟旅遊激發他的另一面，重新認識他，跟在台灣時不太像。」

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