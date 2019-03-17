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吳宗憲還原商務艙事件：沒有特權　意外曝讓女兒「完全接班」

記者林彥君／台北報導

吳宗憲（憲哥）日前在中天《小明星大跟班》埋怨有次小女兒Olivia從西雅圖回台，航空公司礙於規定不通融讓小女兒轉商務艙，一番話引起網友熱議。吳宗憲今（17日）錄該節目，解釋事件是4年前助理訂錯機票，父女分別搭商務艙和經濟艙，航程有10幾個小時，希望跟女兒「十指緊扣」聊天，「沒有要求特權。」

▲▼吳宗憲和Sandy。（圖／中天提供）

▲吳宗憲和Sandy。（圖／中天提供）

吳宗憲強調，當時經濟艙客滿，所以沒有換座位到經濟艙，找女兒到商務艙並不是想貪餐點，只是因為Olivia在國外讀書，很珍惜父女相處的時間，搭機時有詢問座艙長能否現場刷卡讓女兒從經濟艙升等，但因為在機上才決定升等，票價會比較貴，讓憲哥覺得不合理，才會說出「我是凱子他爹。」

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憲哥說，因為老婆擔心子女有偏差，不讓子女搭商務艙，憲哥苦笑：「當時跟座艙長溝通時，女兒全程在旁，我們又不是豪門，所以才會埋怨，若我是座艙長，會考慮旁邊沒有人，讓女兒陪我吃一餐飯，吃完再回原座位。」

▲▼吳宗憲和Sandy。（圖／中天提供）

▲吳宗憲和Sandy。（圖／中天提供）

Olivia現在在紐約讀書，今年畢業後預計回台灣，到憲哥的公司負責設計部門，憲哥說前提還是要看女兒願不願意，憲哥透露一開始二女兒Vivian不願意接班，但現在在他的公司上班，業績蒸蒸日上，憲哥笑說：「讓女兒完全接班，看能不能迅速離開（舞台）。」

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