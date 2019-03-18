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陳文茜術後墨鏡照曝光！　醫院唱聲樂「支氣管擴張劑」當煙斗

記者林彥君／台北報導

陳文茜罹患肺腺癌，今（18日）開刀割除肺腺癌一期壞細胞，大小約1公分，術後她在臉書分享「術後快樂康復法」，貼出在病房中的照片和影片，陳文茜坐在病床上，拿著支氣管擴張劑學丘吉爾抽煙斗，笑稱「我在抽水煙。」影片中，陳文茜戴著墨鏡以支氣管擴張劑，搞笑和朋友演奏聲樂，模樣活潑逗趣。

▲▼陳文茜。（圖／翻攝自Facebook／文茜的世界周報）

▲陳文茜。（圖／翻攝自Facebook／文茜的世界周報）

陳文茜在發文中提到，今天早上7點進入手術室，由施明德一家相隨「出征」，割除肺腺癌一期壞細胞後，陳文茜在病床上抽水煙（支氣管擴張劑），學起丘吉爾抽煙斗的姿勢，和朋友許景淳、趙詠華等陪伴下一起唱聲樂，笑稱是在做橫隔膜發音練呼吸。陳文茜感謝台大醫療團隊，感謝台灣仍然留在重症科，並且醫術不斷進步的所有醫療團隊，「願所有病痛的人，一起和我互相打氣加油。」

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▲▼施明德和陳文茜。（圖／翻攝自Facebook／文茜的世界周報）

▲施明德和陳文茜。（圖／翻攝自Facebook／文茜的世界周報）

陳文茜在Yahoo TV今播出的《茜問》節目中，證實自己罹患肺腺癌初期，對於病情她豁達的說：「我就是得了肺腺癌，我現在即將去開刀，你覺得我現在看起來像肺腺癌的人嗎？」陳文茜把肺腫瘤手術形容成「切蛋糕」，幽默看待自己的病情。經紀人今回覆《ETtoday星光雲》證實陳文茜罹患肺腺癌，切除的腫瘤大小約1公分。

▲▼陳文茜。（圖／翻攝自Facebook／文茜的世界周報）

▲▼陳文茜。（圖／翻攝自Facebook／文茜的世界周報）

▲▼陳文茜臉書發文。（圖／翻攝自Facebook／文茜的世界周報）

▲▼陳文茜臉書發文。（圖／翻攝自Facebook／文茜的世界周報）

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