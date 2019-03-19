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連俞涵外婆過世「不敢哭」突哽咽：我很想她　張棟樑暖拍肩安慰

記者林彥君／台北報導

張棟樑、連俞涵和陳博正（阿西）今（19日）出席三立《一千個晚安》特映會，因劇組前置過程長，讓連俞涵笑說等待的過程大概有「一千個夜晚」這麼久，該劇在去年5月開拍，約拍6個月。連俞涵透露，還好劇組準備時間長，在進劇組前碰上外婆過世，才能夠有充分時間處理後事。

▲▼張棟樑、連俞涵、陳博正出席《一千個晚安》特映會 蕭煌奇。（圖／記者屠惠剛攝）

▲張棟樑、陳博正、連俞涵出席《一千個晚安》特映會。（圖／記者屠惠剛攝）

連俞涵想起外婆忍不住眼眶泛淚、鼻頭發紅，連俞涵說外婆喜歡看她演戲，為了用最好的一面送走外婆，連俞涵在外婆的告別式上不敢哭，「我很想念她，但是不想要讓外婆看到。」一旁的張棟樑聽完，拍著連俞涵的肩膀安慰，溫暖的舉動，讓連俞涵害羞的微笑「幹嘛啦！」

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▲▼張棟樑、連俞涵、陳博正出席《一千個晚安》特映會 蕭煌奇。（圖／記者屠惠剛攝）

▲連俞涵在《一千個晚安》特映會中，想起家人的互動。（圖／記者屠惠剛攝）

連俞涵曾透露自己挑食，外婆會特別將她不愛吃的料理，研發成新的口，在拍《一千個晚安》時，「吃東西」的橋段會讓她想起外婆，「戲裡爸爸會做我愛吃的東西給我吃，外婆也是。」劇中的她個性壓抑，但在劇中「離別」橋段她自然抒發情緒，連俞涵哽咽說：「告別式我沒哭，在演戲中反而可以面對親人離開的情緒，我很感謝這部戲。」

▲▼張棟樑、連俞涵、陳博正出席《一千個晚安》特映會 蕭煌奇。（圖／記者屠惠剛攝）

▲張棟樑、陳博正、連俞涵出席《一千個晚安》特映會。（圖／記者屠惠剛攝）

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張棟樑, 連俞涵, 陳博正, 一千個晚安

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