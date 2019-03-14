Nana「母愛噴發」抱吉娃娃窗台逃難：Moca死掉，我也不想活

記者林彥君／台北報導



西田惠里奈（Nana）今（14日）錄中視《我愛冰冰Show》，Nana養了一隻吉娃娃女兒「Moca」近5年，Nana說，昨天滑臉書時，看到Selina的毛小孩「Pinky」過世的消息，心裡非常難過，馬上一把抱起Moca，不斷感謝Moca，「我沒辦法想像她離開，我超愛Moca，她死掉，我不知道怎麼活。」

▲Nana和愛犬。（圖／Nana提供）

Nana透露原本不打算養狗，是因為在台工作的日本朋友返鄉工作，所以才決定收養，當時Moca才6個月，「她剛來我家2、3天時，我無法愛她，3天後我母愛大爆發，現在狗用的東西都比我好。」Nana說Moca非常乖，只要工作許可，會把狗狗「隨身攜帶」，如果是上通告，至少隔4、5個小時就會回家陪狗，「她是我的女兒，一個人在家很可憐。」

Nana家住在6樓，有次遇到地震，她第一直覺就是抱著Moca、手拿護照站在窗台旁，Nana笑說還好狗狗只有2公斤，隨時抱著逃跑，但從窗台往外看，高度讓她不敢輕舉妄動，「跳下去我可能會死掉，看到街上的路人，心想應該沒事才走回去，幾天後發現護照不見了！」

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▲Nana。（圖／中視提供）

Nana在錄影的前一場的來賓有緋聞對象白雲，Nana事前有注意到，但並不會排斥兩人見到面，目前兩人未直接碰到面，Nana大方的說：「我一直在想什麼時候會碰到，沒關係啊！因為圈子很小，都有可能會碰面，其實很期待什麼時候可以一起上節目，都幾歲的人了，我OK啦。」

▲白雲在Nana前一場錄影。（圖／記者林彥君攝）