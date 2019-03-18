ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

坤達生日趕拍戲「柯佳嬿」驚喜現身　大跳「雙人舞」全場超嗨！

記者林彥君／台北報導

熊熊和KID主持《RUN新聞》，兩人今（18日）出任務，KID開著應援專車，和熊熊到坤達拍攝《有你的遠方》的劇組探班，KID和熊熊換上蓬裙，雙手拿著金色彩球大跳加油舞，誠意十足，今天剛好是坤達生日，熊熊搬出坤達老婆「柯佳嬿」的看板，作為生日禮物，讓坤達好驚喜。

▲▼RUN新聞。（圖／ETtoday）

▲《RUN新聞》直擊坤達拍戲現場。（圖／ETtoday）

坤達看到「老婆出現」超級配合，抓起看板原地轉圈、跳「雙人舞」，全場笑翻。節目安排坤達和《有你的遠方》女主角宇宙現場手做漢堡，KID搞笑說：「老婆是天，人在做、天在看。」隨後將柯佳嬿看板放在專車上，讓坤達尷尬說：「她怕曬太陽。」

請繼續往下閱讀...

▲▼RUN新聞。（圖／ETtoday）

▲節目組準備柯佳嬿看板應援。（圖／ETtoday）

坤達細心的按照步驟製作漢堡，再用紙包好，最後要在包裝貼上「坤達應援貼紙」，費工的步驟讓坤達笑說：「KID的主持費是不是包含在裡面了？」宇宙則是慢工出細活，把漢堡包成三角形，沒想到意外讓漢堡保有完美外型。

▲▼RUN新聞。（圖／ETtoday）

▲KID和熊熊到拍戲現場加油。（圖／ETtoday）

坤達透露，生日前一天小鬼有祝他生日快樂，KID昨天見到他卻什麼都沒說，讓他有點失望，沒想到隔天迎來探班大驚喜。坤達透露，因為柯佳嬿人在台南，夫妻已有一個月沒見面，所以昨晚「一個人跟兩隻貓一起度過。」

▲▼RUN新聞。（圖／ETtoday）

▲《RUN新聞》準備專車幫坤達慶生。（圖／ETtoday）

坤達許下生日願望，第一個願望是《有你的遠方》播出收視長紅，第二個願望，坤達調皮說：「希望《ETtoday星光雲》之後有我的加入。」讓一旁的KID哀嚎，「你跟小鬼兩兄弟不斷入侵我的節目，這裡已經是我最後一個家了，不要再來了！」

▲▼RUN新聞。（圖／ETtoday）

▲《RUN新聞》主持人熊熊和KID。（圖／ETtoday）

嫌爸媽逛太久！流氓汪猛按喇叭　車上開雨刷車燈催促「快點啦」

推薦閱讀

整太大！Andy機場變臉：只有失落…家寧難過落淚了　網搖頭：太過火

整太大！Andy機場變臉：只有失落…家寧難過落淚了　網搖頭：太過火

張紫妍案太可怕「藝人全噤聲」　師妹出面哀求幫忙…具惠善第1個響應了！

張紫妍案太可怕「藝人全噤聲」　師妹出面哀求幫忙…具惠善第1個響應了！

錄《玩很大》！小鬼PO合照驚見「多一隻手」　網友全發毛：好恐怖

錄《玩很大》！小鬼PO合照驚見「多一隻手」　網友全發毛：好恐怖

Kiwebaby林進婚紗照曝光！　「前後全挖空」調情對視：謝謝寶貝

Kiwebaby林進婚紗照曝光！　「前後全挖空」調情對視：謝謝寶貝

《驚奇隊長》1句話疑露餡！　網淚崩：神盾局長「騙了觀眾10年」

《驚奇隊長》1句話疑露餡！　網淚崩：神盾局長「騙了觀眾10年」

小網紅嗆「越來越討厭吳宗憲」　憲哥連3罵開譙：哪來的爛咖！

小網紅嗆「越來越討厭吳宗憲」　憲哥連3罵開譙：哪來的爛咖！

韓總統文在寅怒了：賭上警察命運，徹查張紫妍、Burning Sun

韓總統文在寅怒了：賭上警察命運，徹查張紫妍、Burning Sun

伊能靜罕見讓哈利露臉了！　「無碼真面目」曝光…她嘆：真的長大了

伊能靜罕見讓哈利露臉了！　「無碼真面目」曝光…她嘆：真的長大了

哈妮、少時Sunny取關鄭俊英IG！　他最霸氣「連合照都刪」

哈妮、少時Sunny取關鄭俊英IG！　他最霸氣「連合照都刪」

D社爆「張紫妍幕後黑手」　女星為掩蓋不倫戀..心機逼上絕路

D社爆「張紫妍幕後黑手」　女星為掩蓋不倫戀..心機逼上絕路

男主播「肘擊撞胸女記者」暴氣互嗆！凶狠卡位戰　中天回應了

男主播「肘擊撞胸女記者」暴氣互嗆！凶狠卡位戰　中天回應了

勝利只談錢「見面會變直銷賣假藥」！　被制止2次講不聽…GD心寒臭臉影片曝光

勝利只談錢「見面會變直銷賣假藥」！　被制止2次講不聽…GD心寒臭臉影片曝光

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

整太大！Andy機場變臉：只有失落…家寧難過落淚了　網搖頭：太過火

張紫妍案太可怕「藝人全噤聲」　師妹出面哀求幫忙…具惠善第1個響應了！

錄《玩很大》！小鬼PO合照驚見「多一隻手」　網友全發毛：好恐怖

Kiwebaby林進婚紗照曝光！　「前後全挖空」調情對視：謝謝寶貝

《驚奇隊長》1句話疑露餡！　網淚崩：神盾局長「騙了觀眾10年」

小網紅嗆「越來越討厭吳宗憲」　憲哥連3罵開譙：哪來的爛咖！

韓總統文在寅怒了：賭上警察命運，徹查張紫妍、Burning Sun

伊能靜罕見讓哈利露臉了！　「無碼真面目」曝光…她嘆：真的長大了

哈妮、少時Sunny取關鄭俊英IG！　他最霸氣「連合照都刪」

D社爆「張紫妍幕後黑手」　女星為掩蓋不倫戀..心機逼上絕路

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

坤達, 謝坤達, 柯佳嬿, 熊熊, KID

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 溫昇豪帶小孩出門謹遵「3原則」　被老婆吐槽像隨扈
  2. 影／甄子丹《葉問4》完結篇首支預告　詠春拳「衝出亞洲」對打美軍
  3. 雙腳踩屎尿！AKB48台北團養貓狗　「嘴上討厭心裡愛」爆暖
  4. 42歲女星「產後4個月」練回11字腹肌　爽貼照炫耀：我沒找教練！
  5. 陳文茜罹肺腺癌　才確定開刀時間「已排好工作行程」
  6. 大陸影業票房縮水15億　四、五線城市觀眾逃離電影院
  7. 又要噴淚了？《比悲傷》團隊新作《跟你老婆去旅行》海報曝光
  8. 王耀慶自揭「鐵粉行徑」　掏出手機一看…徐若瑄羞爆了！
  9. 陳文茜罹患肺腺癌切除「1公分腫瘤」經紀人曝復原狀況
  10. 陳文茜親口證實罹患肺腺癌！　樂觀抗病魔「這只是一塊蛋糕」

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

下載App千杯咖啡天天送

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366