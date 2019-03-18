坤達生日趕拍戲「柯佳嬿」驚喜現身　大跳「雙人舞」全場超嗨！

記者林彥君／台北報導

熊熊和KID主持《RUN新聞》，兩人今（18日）出任務，KID開著應援專車，和熊熊到坤達拍攝《有你的遠方》的劇組探班，KID和熊熊換上蓬裙，雙手拿著金色彩球大跳加油舞，誠意十足，今天剛好是坤達生日，熊熊搬出坤達老婆「柯佳嬿」的看板，作為生日禮物，讓坤達好驚喜。

▲《RUN新聞》直擊坤達拍戲現場。（圖／ETtoday）

坤達看到「老婆出現」超級配合，抓起看板原地轉圈、跳「雙人舞」，全場笑翻。節目安排坤達和《有你的遠方》女主角宇宙現場手做漢堡，KID搞笑說：「老婆是天，人在做、天在看。」隨後將柯佳嬿看板放在專車上，讓坤達尷尬說：「她怕曬太陽。」

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▲節目組準備柯佳嬿看板應援。（圖／ETtoday）

坤達細心的按照步驟製作漢堡，再用紙包好，最後要在包裝貼上「坤達應援貼紙」，費工的步驟讓坤達笑說：「KID的主持費是不是包含在裡面了？」宇宙則是慢工出細活，把漢堡包成三角形，沒想到意外讓漢堡保有完美外型。

▲KID和熊熊到拍戲現場加油。（圖／ETtoday）

坤達透露，生日前一天小鬼有祝他生日快樂，KID昨天見到他卻什麼都沒說，讓他有點失望，沒想到隔天迎來探班大驚喜。坤達透露，因為柯佳嬿人在台南，夫妻已有一個月沒見面，所以昨晚「一個人跟兩隻貓一起度過。」

▲《RUN新聞》準備專車幫坤達慶生。（圖／ETtoday）

坤達許下生日願望，第一個願望是《有你的遠方》播出收視長紅，第二個願望，坤達調皮說：「希望《ETtoday星光雲》之後有我的加入。」讓一旁的KID哀嚎，「你跟小鬼兩兄弟不斷入侵我的節目，這裡已經是我最後一個家了，不要再來了！」

▲《RUN新聞》主持人熊熊和KID。（圖／ETtoday）