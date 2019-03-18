侯昌明出遊遭酸「爸爸告別式才剛結束」　無奈：思念只能悲痛嗎

記者林彥君／台北報導

侯昌明昨（17日）帶老婆曾雅蘭、兒女和岳母到北投郊遊，因為侯昌明的爸爸剛過世，在侯昌明夫妻開直播分享時，有網友留言「爸爸告別式完就出去玩。」讓他當下很不舒服，侯昌明今回應《ETtoday星光雲》：「最重要的是爸爸生前跟他的互動和親近，以及珍惜現在還在的人。」

▲侯昌明帶家人出遊。（圖／翻攝自Facebook／侯昌明）

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侯昌明說在文中提到，「誰說思念的方式，只能用不斷的悲痛來呈現？」如果真的要讓爸爸沒有罣礙，不是要讓自己過得更好才是嗎？你不會知道爸爸在我心裡有多深，你更不會知道我有多痛，照樣努力工作，認真生活，快樂吃喝玩樂，珍惜還在的人，是我對爸爸許下的承諾。」

隔了一天，侯昌明心情已不受影響，感謝關心他的粉絲，「昨天全家帶小大小帶著雅蘭他們家人出去走走，順便直播聊聊天，可能是我們氣氛開開心心吧，有人就留了這樣的話，不過也有一些人給我鼓勵和支持的，還好啦！」

曾雅蘭稍早分享侯昌明的貼文，提到「孝順不是做給別人看，心痛也不用表現給別人看。」曾雅蘭認為對公公的愛自己知道，也無需跟大家解釋，不敢說自己有多孝順，但只要對的起自己與爸爸就夠了，在文末她也呼籲「孝順要及時」的重要性。

▲侯昌明帶老婆散心。（圖／翻攝自Facebook／侯昌明）

侯昌明和爸爸感情深厚，原本爸爸反對侯昌明進入演藝圈，希望當公務員，侯昌明決定要在演藝圈中闖出成就，讓爸爸為他驕傲。侯昌明在爸爸失智期間，和老婆親力親為照顧，日前在爸爸的告別式中，侯昌明為了讓爸爸沒有罣礙，忍著眼淚，但實在太想念爸爸，還是忍不住淚崩。





侯昌明臉書全文：

今天趁著天氣還不錯的假日，帶著全家大小和岳母一起到北投走走

直播當中有粉粉說到：我爸爸告別式才剛結束，就這麼開心出去玩

誰說思念的方式只能用不斷的悲痛來呈現

如果真的要讓爸爸沒有罣礙，不是要讓自己過得更好才是嗎？

你不會知道爸爸在我心裡有多深

你更不會知道我有多痛

照樣努力工作，認真生活，快樂吃喝玩樂，珍惜還在的人，是我對爸爸許下的承諾

也許，我的積極正向讓人觀感不好

但是，錯了嗎？

曾雅蘭臉書全文：

孝順不是做給別人看

心痛也不用表現給別人看

昌明照顧失智爸爸22年

甚至長輩體恤昌明訊問要不要將爸爸送至安養院

但昌明捨不得也不願意

每天只要有空一定會回去看爸爸跟爸爸說說話聊聊天，即使爸爸完全無法回應。

這些只有我們自己知道也無需跟大家解釋，不敢說自己有多孝順，但只要對的起自己與爸爸就夠了。

我們不悲傷

因為我們知道爸爸在另一個世界過很好

爸爸跟在菩薩旁邊修行

更永遠活在我們的心中❤

從未離開!

珍惜身邊愛你的人

不要等離開了才後悔!

爸爸在另一個世界為我們高興為我們驕傲!

#謝謝龍德師父提點

#孝順要及時

