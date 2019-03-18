高山峰洗兒子衣褲⋯摸口袋大驚「有蟲」　苦笑：他抓過蟑螂

記者林彥君／台北報導



高山峰今（18日）出席「及早救智」公益活動，高山峰和老婆育有7歲的兒子「恩恩」和4歲的女兒「小花」，因為兒子患有過動症，平時要吃藥穩定病情，及定期回診，高山峰盯兒子吃藥就像在玩福爾摩斯遊戲，恩恩會假裝把藥吃下去，但最後藥留在桌上，「看我有沒有關心他。」

▲高山峰擔任活動友善大使。（圖／記者林彥君攝）

高山峰說，兒子會把花園看到的昆蟲帶回家，曾經把甲蟲放口袋，高山峰要洗衣服時摸到嚇一大跳「為什麼會有這個？」因為恩恩擔心抓蟲回家會被罵，所以用鐵罐藏昆蟲，「他會拿小罐子裝，有次我打開看，裡面竟然裝蟑螂，還曾把蠶寶寶裝在鐵罐養了一星期。」

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▲高山峰。（圖／記者林彥君攝）

高山峰在記者會中擔任友善大使，他的家族中有潛在失智症的基因，高山峰透露，從結婚前就沒再做過健康檢查，不過因為家族病史曝光，高山峰的臉書私訊被各種關心訊息塞爆，高山峰開玩笑的說：「我一度想放棄玩臉書。」

高山峰談到若年邁記憶力衰退，最擔心忘記錢藏在哪裡，笑說：「不能回答跟人有關，如果我說怕忘記孩子的笑容，老婆會生氣，如果說不想忘記老婆，感覺又像不是回答真心話。」高山峰和老婆大方談論未來規劃，放閃說已和老婆說好，要陪到對方很久之後。