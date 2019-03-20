邵庭毛孩「污泥」睡夢中離世　心痛：你用生命教我勇敢告別！

記者林彥君／台北報導

邵庭今（20日）凌晨發文，養了12年的毛小孩「污泥」在19日過世，她用千字心痛寫下：「今天我們一起完成了你最後的任務，你用生命教會我勇敢告別，污泥，我的第一個毛孩子在今天早上離世了。」邵庭回應《ETtoday星光雲》：「謝謝你，放心，很圓滿很圓滿，第一次知道原來沒有遺憾的告別，是這種感覺。」

▲邵庭和「污泥」。（圖／取自邵庭臉書）

污泥去年7月發現脾臟腫瘤，就醫切除3公斤的瘤後，因是惡性血管瘤，需要定期回診。邵庭在文中提到，污泥上週末開始，身體狀況比較不好，除了這陣子長期維持的虛弱之外，多了間歇性的喘。

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周一回診污泥的血檢報告稍有進步，昨天晚上喘氣狀況又出現，還拉肚子，邵庭考量到可能胰臟開始有狀況，有疼痛感，餵食污泥一顆嗎啡止痛，狀況有好轉，「雖然還不到穩定，不過污泥有稍微放鬆也瞇瞇眼了，哄了哄他，我也跟著一起入睡早上六點多，我醒來，污泥已經在睡夢中離世。」

污泥已火化，邵庭表示污泥留下「白帥帥」的骨頭，是讓撿骨大哥讚不絕口的等級，最後還出現「舍利花」，在污泥火化之後，邵庭心情平靜，也感到圓滿。



▲邵庭和污泥。（圖／取自邵庭臉書）

邵庭回憶，在12年前當時自己才20多歲，決定要擁有人生「第一個毛孩子」，而且要是科基，在網站上看到污泥的笑容，馬上擄獲她的心，決定搭車到 竹南，帶走一見面就尿在身上的孩子， 「我們走進彼此的生命中，成為最緊密的彼此，孩子，謝謝你成為我的寶貝，這十二年來，你所帶給我的一切，都彌足珍貴。」

▲邵庭和污泥。（圖／取自邵庭臉書）



邵庭臉書全文：

一張照片 註定了這一生的美妙緣分 最美最美的那種緣分

十二年前 二十出頭歲數的我

決定 要擁有自己人生 第一個毛孩子

這麼重要的決定 那時候覺得就一定要是最最最喜歡的柯基了 無名小站的年代 網站頁面滑滑滑 滑鼠點點點 這樣一張天使般的笑容 一秒擄獲我的心 一張車票去竹南 我帶走了這個一見面就尿在我身上的孩子 我們走進彼此的生命中 成為最緊密的彼此

孩子 謝謝你 成為我的寶貝

這十二年來 你所帶給我的一切 都彌足珍貴

你永遠不會知道一個毛孩子能夠改變自己多少

每個毛孩都是帶著任務來到自己身邊的

今天 我們一起完成了你最後的任務

你用生命 教會我 勇敢告別

污泥 我的第一個毛孩子 在今天早上離世了

污泥上週末狀況開始比較不好

除了這陣子長期維持的虛弱之外 多了間歇性的喘喘

而原本可以自己稍微起身 走去上廁所

也變的完全無法在沒有我的幫助下做到了

非常擔心 也告訴自己 時間快到了

不過在周一的回診 哥的血檢報告其實還稍稍的有進步一點點

你看看你 這樣努力這樣棒

昨天晚上 一切都安頓好 我坐在污泥旁邊陪他要哄睡睡

間歇性的喘喘又出現了

陪伴著哥 不過沒有好一些

後來抱哥上廁所 還是拉了肚子

在拉肚子之後 喘的狀況依然沒有減緩

後來 考量到可能胰臟也開始有狀況 再加上喘的頻率 我想他應該是有疼痛感的

為了讓他舒服一些 所以起身給污泥吃了一顆嗎啡

接下來 呼吸有稍微平緩一點點

雖然還不到穩定 不過污泥有稍微放鬆也瞇瞇眼了

哄了哄他 我也跟著一起入睡

早上六點多 我醒來 污泥已經在睡夢中離世

告訴大家昨天的這些過程

是希望你們 跟我一樣愛著污泥的你們 不要太過悲傷

哥 是舒服的 沒有痛痛著 睡著離去的

樣貌很平靜 很帥 就在昨晚哄睡睡的床上 安穩的永遠的睡著了

是的 哥就是這麼帥

他選了一個大家都在 #雖然把拔出差

然後馬麻給吃嗎啡的開心夜晚告別了

#感謝自己有給這顆嗎啡讓他沒有痛痛的離開

睡著走的 是多棒的孩子啊

從去年七月 污泥脾臟腫瘤破裂緊急手術到現在 已經過了八個月

硬是比平均值多了好多

我們爭取到了好多好多可以陪伴彼此的時間吶！

這段時間我們積極的治療 珍惜每一天

中間 污泥還一度交出了漂亮的血檢報告呢

是連醫師都說 真的很不簡單的那種厲害哦！

狀況開始下降的這一個多月

每天帶著你上下班

強迫症爆發的少量多餐餵食

為了你肯吃東西喜極而泣

搶著好天氣抱著你在院子曬太陽

跟擾公在一樓打地鋪陪著你

感受著你的努力 我也毫無保留的付出一切

現在回想

這一個月雖然辛苦了些 但是很美好很美好

我想 我此刻的平靜 是我們這八個月一起努力換來的吧！

孩子 安心的睡吧

我們沒有遺憾了

今天 是個有淚水的一天

但在火化之後 我感到十足的平靜與圓滿

而且 污泥最後還是帥一波

哥 留下了讓人讚歎的白帥帥骨頭

是讓撿骨大哥讚不絕口的那種哦

而且竟然留下了 舍利花！！！！！！！

你說說你說說 怎麼可以最後了還這麼帥

到底誰可以超越這帥的標準

很開心可以搶來這一起奮鬥陪伴的八個月

原來 沒有遺憾 是這樣的感覺

原來 沒有遺憾 就可以讓笑容比淚水多

原來這樣的圓滿 是幸福的

好多好多的話想說

很多感觸想要記錄下來

我會慢慢的 寫下這所有的一切的

污泥教會我的事情 我一定會讓你們知道

無憾的告別很難 可是真的可以做到

練習說掰掰有夠難 可是當真的掰掰的時候 你會發現自己練習的很不錯

選了我跟哥的定情照 希望哥的萌帥可愛可以留在大家心中

有眼淚 有情緒 有悲傷 我們一起擁抱一起釋放

我相信最後留下的 會是污泥的帥與勇敢

最愛的寶貝 馬麻的帥兒子

謝謝你走進我的生命裡

謝謝你愛我

謝謝你讓我知道我要做的事情是什麼

謝謝你讓我變得更好

謝謝你教會我勇敢

謝謝你謝謝你

謝謝你帶來的所有一切

馬麻很愛你 把拔也很愛你

所有的弟弟妹妹都愛你

沒有病痛了 你很棒又很帥

依照你約定好的 馬麻等你回來

不用著急 因為我知道我們的緣分 會讓你在最美麗的時候回來的

晚安 寶貝

下次見 寶貝

謝謝你 我愛你 很愛很愛你

