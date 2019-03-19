《葉問4》真的有李小龍！「葉問跑去美國」原因曝光

記者洪文／綜合報導



《葉問4》首支預告昨晚公布，甄子丹飾演的葉問這次跑去美國，隨著李小龍的劇照跟著曝光，似乎符合網友瘋猜是李小龍到美國開武術館闖了禍，葉問去美國擺平事故的傳說故事，不過片商提供的劇情大綱為「為了兒子的前途去美國視察留學環境」，可能推翻了網友的說法。

▲葉問在《葉問4》跑去美國唐人街打架。（圖／華映提供）



在《葉問4》預告中，面對洋人白眼及侮辱，將作出比武以來最毫不留手的一次，為中華武術增光；片中所見葉問與曾參演《奇異博士》的英國動作演員Scott Adkins大戰一觸即發，和功夫高手吳樾的近身肉搏同樣精彩萬分，因歷史記載葉問並未去美國，不少網友相當興奮：「真的跑去美國啊！」

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▲李小龍在《葉問4》應該會交代不少故事。（圖／華映提供）



上一集《葉問3》結尾，葉問收了李小龍為徒，不過並未交代後續細節。雖然《葉問4》預告中並未出現李小龍的畫面，但是劇照卻有不少他的獨立照片，看來第4集應該會交代不少故事，因此網友瘋猜可能是李小龍到美國開武術館闖了禍，葉問去美國擺平事故，希望李小龍以德服人的故事。

不過根據片商提供的劇情大綱，《葉問4》描述葉問自從妻子離世後，跟兒子的關係日漸疏離，為了兒子前途，特地前往美國視察留學環境，卻發現充斥種族歧視，當地華人飽受不公平待遇，學武初心終再被喚醒，再次承擔武術家該有的責任。

▲《葉問4》由袁和平擔任動作設計。（圖／華映提供）



回憶起當年看了葉問一生，《葉問》系列導演葉偉信一開始只打算拍成3集電影，當拍畢第1集時就非常期待拍第2集，但拍到第3集，就覺得這人物還有發展地方，最後造就了《葉問4》。而「八爺」袁和平的動作設計一向為觀眾帶來驚喜，這次更善用唐人街武術大會等場景與動作畫面相得益彰。

監製黃百鳴表示很高興見到《葉問》系列電影不但將詠春同中國功夫帶到國際，導演更成功將葉問對家庭、對民族、以及武德精神放到電影，令《葉問》系列電影不但有武打，還有令人動容的情，從而深受各地影迷喜愛。

而《葉問》靈魂人物甄子丹感嘆從第一集走到今日已經11年，一路走來並不容易，過去曾經不被看好，今年來到完結篇特別感觸：「好多謝百鳴哥的信任、葉偉信導演、八爺一班台前幕後原班人馬的努力，製作深受中外國際喜愛的動作大片，自己好像伴著《葉問》系列成長，走過人生高低！」

▲《葉問4》新人李宛妲。（圖／華映提供）



此外，《葉問4》飾演李小龍的陳國坤特別著重同葉問的師徒情，積極推廣中華武術；飾演海軍陸戰隊軍官的Chris Collins在戲中則是白人優越主義者；新人李宛妲則飾演太極堂堂主吳樾老師的女兒，因為一次反抗同學的欺凌，卻燃起了葉問師傅和爸爸對武術的初心。



《葉問4》將於2019年7月上映。

▲《葉問4》敖嘉年。（圖／華映提供）