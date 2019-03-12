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快訊／迪士尼、福斯確定3月20日合併！《X戰警》正式回歸《復仇者》

記者洪文／綜合報導

迪士尼、福斯高達713億美金合併案確定3月20日完成，未來福斯電影如同皮克斯、盧卡斯影業，成為迪士尼旗下的子公司，並且繼續製作詹姆斯卡麥隆《阿凡達》系列電影，不過《X戰警》、《死侍》、《驚奇四超人》等電影版權則是正式回歸漫威工作室，有望與《復仇者聯盟》系列故事交叉。

▲▼復仇者聯盟、X戰警合體倒數。（圖／翻攝自Marvel臉書、翻攝自福斯影片臉書）

▲復仇者聯盟、X戰警即將合體。（圖／翻攝自Marvel臉書、翻攝自福斯影片臉書）

根據《好萊塢報導》報導，迪士尼宣布已獲得墨西哥監管機構最後核准，預計美東時間周四下午5點之前以713億美金的高價收購福斯，兩家公司合併預計在美東時間3月20日12點02分正式生效，未來福斯將作為獨立公司營運，如同皮克斯工作室、盧卡斯影業、漫威工作室。

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未來針對福斯電影部門人事，迪士尼確定「20世紀福斯公司」副總裁艾瑪瓦茨（Emma Watts）續任，「福斯探照燈」（Fox Searchlight）共同主席南西阿特莉（Nancy Utley）和史蒂芬吉魯拉（Stephen Gilula）續任，而「福斯2000電影公司」（Fox 2000 Pictures）總裁伊麗莎白蓋比勒（Elizabeth Gabler）續任，並向迪士尼影業主席艾倫霍恩（Alan Horn）報告工作。

漫威總裁凱文費吉日前接受《綜藝報》節目訪問，回顧了漫威電影宇宙10年，「這太不真實了，某種程度來說，不敢相信會這麼滿意，這是我們一開始拍攝《鋼鐵人》那時沒有想到的，甚至《復仇者聯盟》還只是個白日夢，直到《復仇者》上映之後，我想：『好吧！我們接下來怎麼做？』」

談到原本所屬福斯的漫威電影是否開始運作？漫威總裁凱文費吉認為原本在福斯的漫威角色回歸很棒，現在從前創造這些角色的漫威可以使用所有角色很好，畢竟過去沒辦法完整使用角色是不正常的，「但是實際考慮未來要做的事，我們還沒開始，可能在下一年度上半年發生。」

不過《復仇者聯盟4》已拍攝完畢，多數外媒認為死侍、《X戰警》、《驚奇4超人》系列等原來所屬福斯的角色最快只能在《蜘蛛人2：離家日》補拍時安排進去，或是接下來發展中的《奇異博士2》、《黑寡婦》、《黑豹2》、《永恆族》、《上氣》以及仍在找導演的《星際異攻隊3》等片。

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