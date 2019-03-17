DC證實：《自殺突擊隊》砍掉重練！　「只剩小丑女」沒有小丑

記者洪文／綜合報導

《星際異攻隊》導演詹姆斯岡恩（James Gunn）即將執導DC擴展宇宙《自殺突擊隊》（The Suicide Squad）全新電影，不過並非外界誤解的續集電影《自殺突擊隊2》，製片彼得沙福朗（Peter Safran）證實：「完全是重啟版本！」

▲《自殺突擊隊》票房不錯，可是口碑不如預期。（圖／《自殺突擊隊》劇照）



對於外界對於《自殺突擊隊2》的期待度，製片彼得沙福朗向外媒《Joblo》立刻澄清：「首先，我們並沒有稱作《自殺突擊隊2》，因為完全是一部重啟電影，所以它是《自殺突擊隊》，我認為大家應該是非常興奮，詹姆斯岡恩的劇本符合大家的期望，這足以保證我們會做出更好的電影。」

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雖然導演詹姆斯岡恩確定回歸漫威電影《星際異攻隊3》，不過製片彼得沙福朗保證《自殺突擊隊》拍攝進度不受影響，「每個人都知道《自殺突擊隊》優先拍攝，他將完成這部電影，下一部才會是《星際異攻隊3》，對於漫威、DC兩個世界的粉絲或是詹姆斯岡恩自己都是好事。」

▲《自殺突擊隊》全新電影恐怕只剩下小丑女回歸。（圖／《自殺突擊隊》劇照）



根據《富比士》消息指出「小丑女」瑪格羅比將會回歸演出《自殺突擊隊》全新電影，不過考量《小丑》獨立電影的出現，全新《自殺突擊隊》傳出抽掉「小丑」傑瑞德雷托的故事線，也就是不會有兩人的愛情故事。

「死亡射手」威爾史密斯因檔期衝突改由《雷神索爾》系列「海姆達爾」伊卓瑞斯艾巴（Idris Elba）取代演出，而「瑞克弗萊格上校」喬爾金納曼確定不回歸，其餘包括「指揮官阿曼達華勒」薇拉戴維絲回歸動向不明，恐怕全部換角。

全新《自殺突擊隊》將於秋天開拍，預計2021年8月上映，不過這一集將出現更多新的角色，據傳將出現大反派殺手鱷（Killer Croc），而導演詹姆斯岡恩擅長拍攝甘草人物，值得期待。

此外，導演詹姆斯岡恩必須拍完《自殺突擊隊》才會拍攝《星際異攻隊3》，外媒認為《星際異攻隊3》仍須修改劇本以適應檔期延後期間漫威電影宇宙的故事變化，最快2021年底才能拍攝，恐怕2022年才會上映。