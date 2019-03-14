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漫威首部華人超級英雄《上氣》導演確定！驚奇隊長好麻吉

記者洪文／綜合報導

漫威首部華人超級英雄電影《上氣》（Shang-Chi）確定由日裔美籍導演德斯汀克雷頓（Destin Daniel Cretton）擔任導演，他曾與「驚奇隊長」布麗拉森合作《她和她的小鬼們》，被對方視為好麻吉：「我在還沒看見前，他就看到我的才華。」

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▲▼「驚奇隊長」布麗拉森、《上氣》日裔美籍導演德斯汀克雷頓。（圖／達志影像）

▲「驚奇隊長」布麗拉森、《上氣》日裔美籍導演德斯汀克雷頓私下感情很好。（圖／達志影像）

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根據外媒《Deadline》報導，漫威工作室期望《上氣》成為下一個如同《黑豹》成功的電影，具有種族多樣性與包容性，因此積極尋找亞裔人才參與製作，包括由《神力女超人1984》、《蜘蛛人：新宇宙》華裔美籍編劇華裔美籍大衛卡拉哈姆（Dave Callaham）撰寫劇本，以及敲定日裔美籍導演德斯汀克雷頓執導，也符合工作室的目標。

日裔美籍導演德斯汀丹尼爾克雷頓2013年與「驚奇隊長」布麗拉森合作《她和她的小鬼們》，獲得全球大小獨立影展的高度關注及肯定，也讓他晉升新銳焦點導演之列。同時他也與《黑豹》反派麥可B喬丹（Michael B. Jordan）合作《Just Mercy》，如今三人一起在漫威大家庭。

「上氣」首度出現在1973年12月的漫畫《Special Marvel Edition》第15期中，由Steve Englehart和Jim Starlin創作出，為反派傅滿洲的兒子，生長環境與世隔絕，從小就接受武術訓練，無論是雙截棍還是劍都難不倒他，剛開始為父親執行任務，後來知道父親是個壞蛋後，便決定起身對抗。

漫威電影宇宙即將進入第4階段，可以看出他們積極推出多樣化的角色和作品，包括《永恆族》（Eternals）將由華人女導演趙婷執導，為MCU首度由華人女導演執導的作品；而黑寡婦也有自己的獨立電影，讓觀眾可以看到更多不一樣的超級英雄電影。

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