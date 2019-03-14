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JK羅琳證實：鄧不利多、葛林戴華德「發生過性關係」

記者洪文／綜合報導

《哈利波特》作者JK羅琳（JK Rowling）多年前證實鄧不利多是同性戀，與葛林戴華德曾有過一段感情，可惜兩人愛情關係未如預期在《怪獸與葛林戴華德的罪行》大篇幅介紹，僅淡淡地帶過，令不少粉絲有些失望。事隔3個多月，她證實兩人已發生過性關係，「這是充滿激情的愛情！」

▲▼《怪獸與葛林戴華德的罪行》劇照。（圖／翻攝自Digital Spy）

▲《怪獸與葛林戴華德的罪行》劇照。（圖／翻攝自imdb、華納兄弟提供）

隨著《怪獸與葛林戴華德的罪行》藍光版即將上市，JK羅琳在「鄧不利多特別花絮」受訪表示：「他們的關係非常激烈，這是充滿激情的愛情關係，然而跟任何一段關係都一樣，不管是異性戀、同性戀或是任何被貼標籤的人，其中一個人永遠無法知道另一個人的感受，你覺得自己知道，實際上你並不知道。」

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JK羅琳坦言：「我對『性』這一方面不太感興趣，然而我認為他們的愛情關係存在『性』的層面，而我對他們彼此產生的情感更有興趣，這最終才是所有人類關係中最有意思的事。」

▲▼《怪獸與葛林戴華德的罪行》劇照。（圖／翻攝自Digital Spy）

▲《怪獸與葛林戴華德的罪行》劇照。（圖／翻攝自Digital Spy）

其實JK羅琳多年前在巡迴簽書會上證實鄧不利多和葛林戴華德的戀情，引發全世界《哈利波特》粉絲譁然。她表示，愛情令人盲目，葛林戴華德是一名黑巫師，所以鄧不利多和他在一起的時候也是個可怕的人，「但最後鄧不利多還是擊敗葛林戴華德，並親手將他關進監獄，有時候，愛情就是場大悲劇。」

JK羅琳一直認為同性戀是件平常的事，「一個勇敢的男人愛上另一個男人並不是新聞。」當時有人在網路上問到，「妳為什麼說鄧不利多是同性戀？我看不出來呀！」她以非常巧妙的方式回答：「也許是因為同性戀看起來就跟『普通人』差不多？」讓大批讀者拍手叫好，也令LGBT權利推動團體相當讚賞，「JK羅琳的回答和表態給予我們很大的鼓舞，她告訴大家，同性戀就和所有人一樣，沒有甚麼做不到的事，即使是成為魔法學校的校長。」

▲▼《怪獸與葛林戴華德的罪行》劇照。（圖／華納兄弟提供）

▲《怪獸與葛林戴華德的罪行》劇照。（圖／華納兄弟提供）

《怪獸與葛林戴華德的罪行》導演大衛葉慈（David Yates）上映前指出，本片不會明確點出鄧不利多和葛林戴華德的同志情，即使如此，劇情仍看得出端倪。飾演年輕版「鄧不利多」的裘德洛則坦言，這部片不是關於鄧不利多的同性感情，這角色也沒有被性向所定義，「但這種關係決定了他是誰，以及他的一切，我也不覺得他會把真心和靈魂給太多人，這段關係的結果讓他感到畏縮，心被冰封了，說實話，沒有人可以解凍。」

裘德洛表示：「J.K羅琳也帶我回到他（鄧不利多）的童年，以及那些情緒如何影響這位年輕人，關鍵之一當然就是葛林戴華德，以及那激烈、親密、充滿激情的感情是如何形成的。這是鄧不利多第一次遇到適合的人，因為我無法透露的原因，他們分開了，使雙方往不同方向前進，留下這傷口留在他們之間，就算25年過去也一樣。」他也認為全世界已經準備好迎接出櫃的鄧不利多了。

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哈利波特, 怪獸與葛林戴華德的罪行, 鄧不利多, 葛林戴華德

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