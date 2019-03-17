DC電影《閃電俠》男主角伊薩米勒「不滿劇本」：我來寫

記者洪文／綜合報導



DC擴展宇宙《閃電俠》（The Flash）延宕多年，換了2次導演，最後由《蜘蛛人：返校日》編劇雙人組約翰法蘭西斯達利（John Francis Daley）、喬納森高斯汀（Jonathan Goldstein）執導，據傳華納兄弟期望打造成如《蜘》片的正面活潑基調，不過男主角伊薩米勒（Ezra Miller）希望「更黑暗」的風格，現在主動提出另一個版本的劇本。

▲《正義聯盟》劇照。（圖／華納兄弟提供）



知情人士向《好萊塢報導》指出，由於《水行俠》票房成功、《沙贊！》試片口碑不錯，華納兄弟也認同《閃電俠》可以走向《蜘蛛人：返校日》輕鬆活潑的基調，然而「閃電俠」伊薩米勒希望劇本可以更加黑暗，有助於自己對於角色更加投入，現在他決定自己解決問題，與知名漫畫編劇格蘭特莫里森（Grant Morrison）撰寫劇本草稿，劇本最快下周提出。

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▲《正義聯盟》劇照。（圖／華納兄弟提供）



「閃電俠」伊薩米勒合約今年5月到期，如果華納兄弟最終否決了他的「新劇本」，恐怕閃電俠即將面臨換角的可能性。不過，他仍將在今年在華納兄弟的《怪獸與牠們的產地》系列電影第3集，繼續演出「奎登斯」的角色。