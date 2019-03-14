影／《復仇者聯盟4：終局之戰》正式預告　「驚奇隊長脫掉戰服」網：夭壽正

記者洪文／綜合報導

《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers: Endgame）正式預告出爐，就在《驚奇隊長》上映一個禮拜的時刻，果然「驚奇隊長」出現在影片中，並且卸下戰服、只穿黑色背心露出白皙肩膀，儘管「雷神索爾」故意在她面前玩弄槌子，她霸氣不為所動，讓索爾也服了，大批網友狂讚：「夭壽正！」

▲▼驚奇隊長終於出現在《復仇者聯盟4：終局之戰》預告，卸下戰袍超正。（圖／翻攝自Youtube／Marvel）



請繼續往下閱讀...

「時間旅行」一直被視為是《復仇者聯盟4：終局之戰》打敗薩諾斯的關鍵，黑寡婦在這次預告說出「有時最好的方式，就是重新來過」，隨後畫面跳到美國隊長回到二戰期間，雷神索爾回到尚未摧毀的阿斯嘉並以過去的長髮造型與父親相見，就連黑寡婦也出現過去的紅褐色頭髮，疑似應證「時間旅行」的可能性。

▲▼《復仇者聯盟4：終局之戰》預告疑似暗示「時間旅行」的可能性。（圖／翻攝自Youtube／Marvel）



至於預告新的元素，除了驚奇隊長出現以外，還有鷹眼女兒首度現身，父女兩人在練習射箭的樣子，不只曝光鷹眼回家後的生活，也疑似為「女鷹眼」加入「復仇者聯盟」作為引子。預告最後復仇者聯盟成員換上白、紅撞色全新戰服，一起集結準備出發，搭配《復仇者聯盟》經典配樂，令不少影迷看了相當激動。

▲▼鷹眼女兒《復仇者聯盟4：終局之戰》首度現身。（圖／翻攝自Youtube／Marvel）



《復仇者聯盟4：終局之戰》由導演羅素兄弟執導，故事延續《復仇者聯盟3：無限之戰》，外傳情節可能涉及時間旅行，無論上一集是否受到「終極大反派」薩諾斯消滅生命，包括鋼鐵人、美國隊長、雷神索爾、浩克、黑寡婦、奇異博士、蜘蛛人、黑豹等超過60位超級英雄幾乎全數回歸，還有上一集未出現的鷹眼、蟻人、黃蜂女、女武神以及新角色驚奇隊長等加入戰場。

《復仇者聯盟4》將於2019年4月24日在台上映。

▲▼《復仇者聯盟4：終局之戰》出現新的戰服。（圖／翻攝自Youtube／Marvel）

