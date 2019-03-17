ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

《驚奇隊長》1句話疑露餡！　網淚崩：神盾局長「騙了觀眾10年」

記者洪文／綜合報導

「神盾局長」尼克福瑞恐怕騙了全世界觀眾10年！《驚奇隊長》（Captain Marvel）時間設定在1995年，補足他成為神盾局長前的背景故事以及成立「復仇者聯盟」的真正原因，不過似乎跟過去見到的「神盾局長」完全不同，網友近日瘋傳驚人的重大發現，有圖為證，他可能是「史克魯爾人假扮的」。

——以下含有部分《驚奇隊長》劇透，斟酌觀賞——

▲▼《驚奇隊長》劇照。（圖／迪士尼提供）

▲尼克福瑞在《驚奇隊長》跟以往觀眾印象中的「神盾局長」完全不一樣。（圖／迪士尼提供）

請繼續往下閱讀...

根據「神盾局長」尼克福瑞在《驚奇隊長》的說法，他的怪僻是不吃「切對半的吐司」，然而眼尖的網友發現他在《復仇者聯盟2：奧創紀元》把三明治切成對半之後吃了，雖然不確定三明治是否跟吐司的定義不同，不過仍高度懷疑尼克福瑞可能是史克魯爾人假扮的。

▲▼「神盾局長」尼克福瑞遭爆「史克魯爾人」。（圖／《美國隊長》劇照、《驚奇隊長》劇照、《復仇者聯盟2：奧創紀元）劇照）

▲尼克福瑞在《復仇者聯盟2：奧創紀元》吃了切對半的三明治。（圖／翻攝自ScreenRant）

消息引發網友熱議，網友指出史克魯爾人在《驚奇隊長》登陸地球一共4位，可是片中只交代了3位去向，第4位行蹤不明，或是質疑神盾局長恐怕早在《美國隊長2：酷寒戰士》死了，後來就是史克魯爾人假扮的。

▲▼《驚奇隊長》劇照。（圖／迪士尼提供）

▲史克魯爾人在《驚奇隊長》登陸地球之後，其中一員扮成考森探員車禍死亡，還有兩位為領導者塔洛斯、科學家，第4位並未提及。（圖／迪士尼提供）

網友發現山繆傑克森早在《驚奇隊長》拍攝期間在Instagram貼了一張自己塗滿綠色特殊化妝黏土的幕後照片，疑似準備扮裝史克魯爾人，另有網友甚至翻出上映前出爐的幕後特輯《Captain Marvel: The Art of the Movie》，就有史克魯爾人變身尼克福瑞的概念圖，疑似間接承認事實。

▲▼尼克福瑞《驚奇隊長》幕後照片。（圖／翻攝自山繆傑克森instagram）

▲尼克福瑞《驚奇隊長》幕後照片。（圖／翻攝自山繆傑克森instagram）

▲▼《驚奇隊長》藝術概念圖 。（圖／翻攝自Captain Marvel: The Art of the Movie）

▲《驚奇隊長》藝術概念圖 。（圖／翻攝自Captain Marvel: The Art of the Movie）

►更多【驚奇隊長】相關新聞

不過官方並未證實此事，仍有網友認為只是漫威忘記《復仇者聯盟2：奧創紀元》吃過三明治的安排而已，或許等到《復仇者聯盟4：終局之戰》才會真正揭曉。

「哼！誰先退讓誰是小狗！」　博美兄弟嘔氣笑翻網友　

推薦閱讀

獨家／法比歐「東區索吻翹臀妹」　擁吻纏綿1分半..路人經過羞炸

獨家／法比歐「東區索吻翹臀妹」　擁吻纏綿1分半..路人經過羞炸

獨家／鄭人碩證實和小薰交往中！遠赴高雄見習婚禮..親密舉動外洩

獨家／鄭人碩證實和小薰交往中！遠赴高雄見習婚禮..親密舉動外洩

勝利只談錢「見面會變直銷賣假藥」！　被制止2次講不聽…GD心寒臭臉影片曝光

勝利只談錢「見面會變直銷賣假藥」！　被制止2次講不聽…GD心寒臭臉影片曝光

快訊／車太鉉認了賭博！　宣布「退出手上所有節目」

快訊／車太鉉認了賭博！　宣布「退出手上所有節目」

太陽、大聲軍中近況曝光！粉絲看照片哭了：希望你們在身邊

太陽、大聲軍中近況曝光！粉絲看照片哭了：希望你們在身邊

快訊／鄭俊英手機裡找出鐵證！《與神同行》車太鉉被爆非法賭博

快訊／鄭俊英手機裡找出鐵證！《與神同行》車太鉉被爆非法賭博

宋仲基捲髮留中分現身婚禮！賓客「忘記新人全都在看他」

宋仲基捲髮留中分現身婚禮！賓客「忘記新人全都在看他」

「最強選手」小宇開唱　蕭敬騰聽完攤手：這沒辦法啊！

「最強選手」小宇開唱　蕭敬騰聽完攤手：這沒辦法啊！

100kg厚片女友「韓星級婚紗照」曝光！　甜喊「一家3口」…網驚喜：懷孕了

100kg厚片女友「韓星級婚紗照」曝光！　甜喊「一家3口」…網驚喜：懷孕了

哈妮、少時Sunny取關鄭俊英IG！　他最霸氣「連合照都刪」

哈妮、少時Sunny取關鄭俊英IG！　他最霸氣「連合照都刪」

勝利「試圖脫罪」惡劣對話曝光！　爽喊：所以我才愛韓國

勝利「試圖脫罪」惡劣對話曝光！　爽喊：所以我才愛韓國

蕾菈自揭黑歷史：高三就懷孕了　「坐月子脹到F」絕美孕照首曝光！

蕾菈自揭黑歷史：高三就懷孕了　「坐月子脹到F」絕美孕照首曝光！

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

獨家／法比歐「東區索吻翹臀妹」　擁吻纏綿1分半..路人經過羞炸

獨家／鄭人碩證實和小薰交往中！遠赴高雄見習婚禮..親密舉動外洩

勝利只談錢「見面會變直銷賣假藥」！　被制止2次講不聽…GD心寒臭臉影片曝光

快訊／車太鉉認了賭博！　宣布「退出手上所有節目」

太陽、大聲軍中近況曝光！粉絲看照片哭了：希望你們在身邊

快訊／鄭俊英手機裡找出鐵證！《與神同行》車太鉉被爆非法賭博

宋仲基捲髮留中分現身婚禮！賓客「忘記新人全都在看他」

「最強選手」小宇開唱　蕭敬騰聽完攤手：這沒辦法啊！

100kg厚片女友「韓星級婚紗照」曝光！　甜喊「一家3口」…網驚喜：懷孕了

哈妮、少時Sunny取關鄭俊英IG！　他最霸氣「連合照都刪」

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

漫威, 驚奇隊長, 神盾局長, 史克魯爾人

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 《爸爸去哪兒》天天抽高「11歲逼近170cm」　遺傳名模爸基因帥翻！
  2. 韓劇編輯哭爆「詩會從世上消失！」　台灣詩人：一旦在心裡就是永恆
  3. 台女星老公涉貪汙「恐坐牢65年」！　胡慧中街頭買菜臉色凝重
  4. 謝霆鋒寵粉下場打鼓！　仔細一看…手拿「打蛋器+大湯勺」網暈了
  5. 成勛超失控　見面會腳本喊卡！同劇男演員跨海來台驚喜現身
  6. 影／HBL籃球電影《下半場》首支預告！整個球隊「男神顏值」網狂推
  7. 呂文婉單親9年決定「不再婚」　豪爽喊肉體自由
  8. Burning Sun代表躲2月現身：勝利有罪的話，全韓男人都罪人
  9. 林明禎接班人驚傳「秘婚又離婚」！　男方刪光親密照
  10. 《驚奇隊長》1句話疑露餡！　網淚崩：神盾局長「騙了觀眾10年」

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

下載App千杯咖啡天天送

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366