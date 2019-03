《驚奇隊長》1句話疑露餡！　網淚崩：神盾局長「騙了觀眾10年」

記者洪文/綜合報導

「神盾局長」尼克福瑞恐怕騙了全世界觀眾10年!《驚奇隊長》(Captain Marvel)時間設定在1995年,補足他成為神盾局長前的背景故事以及成立「復仇者聯盟」的真正原因,不過似乎跟過去見到的「神盾局長」完全不同,網友近日瘋傳驚人的重大發現,有圖為證,他可能是「史克魯爾人假扮的」。

——以下含有部分《驚奇隊長》劇透,斟酌觀賞——

▲尼克福瑞在《驚奇隊長》跟以往觀眾印象中的「神盾局長」完全不一樣。(圖/迪士尼提供)



根據「神盾局長」尼克福瑞在《驚奇隊長》的說法,他的怪僻是不吃「切對半的吐司」,然而眼尖的網友發現他在《復仇者聯盟2:奧創紀元》把三明治切成對半之後吃了,雖然不確定三明治是否跟吐司的定義不同,不過仍高度懷疑尼克福瑞可能是史克魯爾人假扮的。

▲尼克福瑞在《復仇者聯盟2:奧創紀元》吃了切對半的三明治。(圖/翻攝自ScreenRant)



消息引發網友熱議,網友指出史克魯爾人在《驚奇隊長》登陸地球一共4位,可是片中只交代了3位去向,第4位行蹤不明,或是質疑神盾局長恐怕早在《美國隊長2:酷寒戰士》死了,後來就是史克魯爾人假扮的。

▲史克魯爾人在《驚奇隊長》登陸地球之後,其中一員扮成考森探員車禍死亡,還有兩位為領導者塔洛斯、科學家,第4位並未提及。(圖/迪士尼提供)



網友發現山繆傑克森早在《驚奇隊長》拍攝期間在Instagram貼了一張自己塗滿綠色特殊化妝黏土的幕後照片,疑似準備扮裝史克魯爾人,另有網友甚至翻出上映前出爐的幕後特輯《Captain Marvel: The Art of the Movie》,就有史克魯爾人變身尼克福瑞的概念圖,疑似間接承認事實。

▲尼克福瑞《驚奇隊長》幕後照片。(圖/翻攝自山繆傑克森instagram)



▲《驚奇隊長》藝術概念圖 。(圖/翻攝自Captain Marvel: The Art of the Movie)



不過官方並未證實此事,仍有網友認為只是漫威忘記《復仇者聯盟2:奧創紀元》吃過三明治的安排而已,或許等到《復仇者聯盟4:終局之戰》才會真正揭曉。