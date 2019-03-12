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《驚奇隊長》解答《鋼鐵人2》9年謎團！「神盾局剩1個秘密」翻出漫畫⋯網暴動了

記者洪文／綜合報導

漫威工作室自2008年拍攝《鋼鐵人》開始建構「漫威電影宇宙」，《復仇者聯盟3：無限之戰》之後推出《蟻人與黃蜂女》、《驚奇隊長》（Captain Marvel），不僅介紹「量子領域」、驚奇隊長兩個可能打敗薩諾斯的關鍵，更是解開《鋼鐵人2》埋藏9年的「神盾局3大秘密計畫」其中2項計畫，至於剩下1個計畫拆解字面意思之後，解答讓網友暴動了。

—以下含有《驚奇隊長》部分劇透，斟酌觀賞—

▲▼《驚奇隊長》、《鋼鐵人2》。（圖／翻攝自網路）

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▲《驚奇隊長》密切連結《鋼鐵人2》。（圖／翻攝自網路） 

「鋼鐵人」東尼史塔克在《鋼鐵人2》向賈維斯說：「調出P.E.G.A.S.U.S.、Exodus和Goliath的計畫。」他當時希望打造全新元素，替代原本的「鈀」元素，而此話代表3項計畫在他的父親、神盾局創始人霍華史塔克生前已經很活躍。

Goliath（歌利亞）計畫已在《蟻人與黃蜂女》出現，「初代蟻人」漢克皮姆曾在神盾局研究「歌利亞計畫」，助手比爾佛斯特甚至一度變身巨人，未料霍華史塔克想要秘密複製可以縮小物體的「皮姆粒子」，讓他憤而離開神盾局，後來計畫不了了之。

▲▼《蟻人與黃蜂女》劇照。（圖／翻攝自預告）

▲《蟻人與黃蜂女》揭開「歌利亞計畫」。（圖／翻攝自預告）

而P.E.G.A.S.U.S.（天馬）計畫在《驚奇隊長》揭曉，這是美國空軍、NASA、神盾局的共同計畫，由克里人叛逃者邁威爾（Mar-Vell）化身的溫蒂羅森（Wendy Lawson）博士負責研究，運用霍華史塔克在《美國隊長》1945年墜機海底打撈出的「宇宙魔方」打造「光速引擎」，期望阻止克里人與史克爾人的戰爭，最後她墜機身亡，計畫暫停。

其實神盾局後來沒有放棄「天馬計畫」，洛基在《復仇者聯盟》電影開場搶走宇宙魔方，疑似就是神盾局「天馬計畫」研究位置，可以推測尼克福瑞在《驚奇隊長》拿到「宇宙魔方」之後，重新啟動了「天馬計畫」。

▲▼《驚奇隊長》劇照。（圖／迪士尼提供）

▲《驚奇隊長》劇照。（圖／迪士尼提供）

對此，漫威總裁凱文費吉（Kevin Feige）向《ComicBook》表示，這是為了讓驚奇隊長跟漫威電影宇宙早期的故事聯繫起來，「也許你對《鋼鐵人2》故事仍印象深刻，可是天馬計畫的名字可能早就忘了，它也在《復仇者聯盟》出現，很早就把她與早期的漫威電影宇宙聯繫起來，我們對《鋼鐵人》之前的故事了解多少？好吧！宇宙魔方、天馬計畫是一部分，仍後你也看到它的另一面，很有意思。」

「神盾局3大秘密計畫」現在只剩下「Exodus」懸案未解，漫威總裁凱文費吉語帶玄機回答：「我們走著瞧！」部分網友猜測將在《復仇者聯盟4：終局之戰》解答，另有網友猜測應與《復仇者聯盟4》無關才未在上映前曝光。

不過「Exodus」字面出自聖經《出埃及記》，意為退出、離開，也是《X戰警》漫畫其中一位強大反派角色的名字，擁有超過15個致命能力，與萬磁王、天啟都有密切關係，且後來在漫畫中也跟「復仇者聯盟」故事出現交叉，不禁讓人聯想是神盾局的「Exodus」是針對「X戰警」等變種人的研究，加上福斯《X戰警》版權即將回歸漫威工作室，也許未來很快答案就會出現。

▲▼《X戰警》漫畫中反派角色Exodus。（圖／翻攝自網路）

▲《X戰警》漫畫中反派角色Exodus。（圖／翻攝自CBR）

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關鍵字

漫威, 驚奇隊長, 鋼鐵人, 神盾局, 天馬, 歌利亞

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