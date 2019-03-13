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《驚奇隊長》隱藏第3個片尾彩蛋！裘德洛「最後結局」超悲慘

記者洪文／綜合報導

《驚奇隊長》（Captain Marvel）結束後有2個片尾畫面（俗稱：片尾彩蛋，Post-credits Scene），其中一個連結《復仇者聯盟4：終局之戰》，粉絲都相當興奮。導演雙人組安娜波頓 （Anna Boden）以及瑞安弗雷克 （Ryan Fleck）透露，其實本來有第3個隱藏片尾畫面，而且是關於裘德洛演出的「楊羅格」的最後下場。

—以下含有《驚奇隊長》部分劇透，斟酌觀賞—

▲▼《驚奇隊長》劇照。（圖／迪士尼提供）

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▲《驚奇隊長》劇照。（圖／迪士尼提供）

導演之一安娜波頓向外媒《帝國雜誌》證實，第1個片尾畫面由《復仇者聯盟4：終局之戰》導演羅素兄弟直接拍攝的，「他們提出了這個概念，我們覺得很棒！」不過她並未透露是否為《復仇者聯盟4》正片畫面，不得而知，然而確實為接下來驚奇隊長加入《復仇者聯盟4》做出很好的引介。

本來還有1個片尾彩蛋，就在裘德洛在《驚奇隊長》演出「楊羅格」（Yon Rogg）結局前被驚奇隊長送回母星哈拉（Hala）之後，其實最後去了別的地方。導演之一瑞安弗雷克笑說，「我們本來有個想法，關於裘德洛在薩卡星（Sakaar）求救的畫面。」

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其實薩卡星就是雷神索爾《雷神索爾3：諸神黃昏》墜落至的一個蟲洞圍繞「垃圾星球」，也是他與浩克在格鬥場對打的地方。導演之一瑞安弗雷克補充：「然後讓裘德洛四處看看，發現在他身後有個『惡魔屁眼』（Devil's Anus），接著大喊：『我到底在什麼鬼地方？』」

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漫威, 驚奇隊長, 裘德洛, 楊羅格

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