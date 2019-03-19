BIGBANG「官方帳號」封面還是勝利獨照！　專業人士曝：年底回歸

記者蕭采薇／綜合報導

南韓男星勝利從投資的夜店被爆有男子遭毆打，開始爆出一連串事件，後續更牽扯出歌手鄭俊英的偷拍案，包括FTISLAND崔鍾訓、CNBLUE李宗泫和Highlight龍俊亨都牽扯其中。勝利在11日退出演藝圈，YG娛樂隨後也證實解約，但在BIGBANG的官方帳號上，「封面照」還是勝利個人獨照。

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▲BIGBANG除了已退出的勝利外，四名成員都將在今年底前退伍。（圖／翻攝自IG）



南韓直播影音平台VLIVE，是由歌手或公司直接經營，BIGBANG的官方帳號在上面也有536萬追蹤人數。而BIGBANG的官方帳號的「封面照」，目前還是使用勝利的獨照。雖然照片還來不及換，但YG娛樂倒是已經把關係撇得很乾淨，先前被韓媒詢問關於勝利事件的回應時，直接表示：「已經和勝利解約，不知道要回應什麼。」

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▲BIGBANG官方帳號上，勝利仍是封面照。（圖／翻攝自VLIVE）

YG娛樂在事件爆發的一週以來，股價已經蒸發24.8%，相當於2100億韓幣。而根據南韓韓亞銀行投資員針對投資人所做的已上櫃「南韓三大經紀公司」投資報告整理，明確指出「BIGBANG將在年末陸續退伍，預計在19年末開始會產生產值。」透露目前回歸的巡迴已經在籌畫中，但或許已經不會再有勝利了。