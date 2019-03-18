朴有天性侵案「女方再次提告」！　求償一億元：等不到他道歉

記者蕭采薇／綜合報導

南韓男星朴有天在2016年曾陷入性侵疑案後，當時他遭到4名女子控訴強迫性交，且地點都是在廁所，形象大傷。不過最後經過調查，朴有天被判定無犯罪嫌疑，退伍後力拚復出。原以為事件已落幕，18日卻爆出他去年曾被當時指控性侵的A女求償一億韓元（約272萬台幣）。

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▲韓星朴有天2016年捲入性侵案被判無罪，退伍後力拚復出。（圖／記者李毓康攝）

據韓媒《YTN》獨家報導，原以為已告一段落的朴有天案，其中一名指控受其性侵的A女，在去年12月13日向他求償一億韓元。據悉A女是當時第二位跳出來指控朴有天性侵的女子，卻被反控誣告。

A女的律師表示：「為了等待朴有天主動道歉和反省，已經延遲了民事訴訟，但朴有天沒有任何表示抱歉的意圖，所以決定提告。」對此朴有天經紀公司CJES娛樂表示：「正在向律師確認情況中。確認之後會轉達相關立場。」

▲朴有天在今年2月見面會上淚灑舞台，感謝粉絲不離不棄。（圖／翻攝自CJ IG）



朴有天在2016年捲入多起性侵案，4名女子現身指控，但隨後2名撤銷告訴，他則反控告另外2女子誣告，李姓女子被判入獄、另一名A小姐則是被判無罪。然而，A女一審被判誣告無罪，21日再度出席二審判決，她痛哭表示自己很冤枉，撤銷告訴是因為認為會被報復，沒想到反被控誣告，事件再度被提起。

朴有天退伍後努力尋求復出，日前卻又遭前女友抨擊打女人、虐待動物、買春等，但粉絲相信他的清白。他2日在首爾舉辦演唱會，現場坐滿粉絲，讓他忍不住淚灑現場：「真的很謝謝大家。」