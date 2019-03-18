ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

朴有天性侵案「女方再次提告」！　求償一億元：等不到他道歉

記者蕭采薇／綜合報導

南韓男星朴有天在2016年曾陷入性侵疑案後，當時他遭到4名女子控訴強迫性交，且地點都是在廁所，形象大傷。不過最後經過調查，朴有天被判定無犯罪嫌疑，退伍後力拚復出。原以為事件已落幕，18日卻爆出他去年曾被當時指控性侵的A女求償一億韓元（約272萬台幣）。

►更多【南韓醜聞風暴】相關新聞

▲▼韓星朴有天見面會。（圖／記者李毓康攝）

請繼續往下閱讀...

▲韓星朴有天2016年捲入性侵案被判無罪，退伍後力拚復出。（圖／記者李毓康攝）

據韓媒《YTN》獨家報導，原以為已告一段落的朴有天案，其中一名指控受其性侵的A女，在去年12月13日向他求償一億韓元。據悉A女是當時第二位跳出來指控朴有天性侵的女子，卻被反控誣告。

A女的律師表示：「為了等待朴有天主動道歉和反省，已經延遲了民事訴訟，但朴有天沒有任何表示抱歉的意圖，所以決定提告。」對此朴有天經紀公司CJES娛樂表示：「正在向律師確認情況中。確認之後會轉達相關立場。」

▲▼性侵疑雲消失在電視上！朴有天淚灑舞台　「如果給我機會⋯」（圖／翻攝自CJ IG）

▲朴有天在今年2月見面會上淚灑舞台，感謝粉絲不離不棄。（圖／翻攝自CJ IG）

朴有天在2016年捲入多起性侵案，4名女子現身指控，但隨後2名撤銷告訴，他則反控告另外2女子誣告，李姓女子被判入獄、另一名A小姐則是被判無罪。然而，A女一審被判誣告無罪，21日再度出席二審判決，她痛哭表示自己很冤枉，撤銷告訴是因為認為會被報復，沒想到反被控誣告，事件再度被提起。

朴有天退伍後努力尋求復出，日前卻又遭前女友抨擊打女人、虐待動物、買春等，但粉絲相信他的清白。他2日在首爾舉辦演唱會，現場坐滿粉絲，讓他忍不住淚灑現場：「真的很謝謝大家。」

推薦閱讀

快訊／鄭俊英手機裡找出鐵證！《與神同行》車太鉉被爆非法賭博

快訊／鄭俊英手機裡找出鐵證！《與神同行》車太鉉被爆非法賭博

張紫妍案「3月底就過法律追溯期」　64萬人請願重啟調查

張紫妍案「3月底就過法律追溯期」　64萬人請願重啟調查

韓女星35分鐘淫片瘋傳！警「拍私密處」比對　歌手媽崩潰留遺書

韓女星35分鐘淫片瘋傳！警「拍私密處」比對　歌手媽崩潰留遺書

李宗泫「碰觸女偶像」過程全都錄　經過潤娥「女方急護臀」露驚恐臉

李宗泫「碰觸女偶像」過程全都錄　經過潤娥「女方急護臀」露驚恐臉

崔鍾訓要FTISLAND：跟我喝酒出去玩！　「老么秒拒絕」網驚：逃過一劫

崔鍾訓要FTISLAND：跟我喝酒出去玩！　「老么秒拒絕」網驚：逃過一劫

鄭俊英「聊天室好友」看不下去！　爆記者會道歉真相：全是演的

鄭俊英「聊天室好友」看不下去！　爆記者會道歉真相：全是演的

勝利、鄭俊英一支手機毀所有人心血！　演出節目「全面下架」禁播

勝利、鄭俊英一支手機毀所有人心血！　演出節目「全面下架」禁播

「有的藝人每天上夜店」JYP勸世：要誠實活著　網4年後朝聖⋯全看懂了

「有的藝人每天上夜店」JYP勸世：要誠實活著　網4年後朝聖⋯全看懂了

勝利、李宗泫將面臨「軍法審判」　律師：性犯罪入伍刑責變兩倍

勝利、李宗泫將面臨「軍法審判」　律師：性犯罪入伍刑責變兩倍

快訊／崔鍾訓認了淫片老司機對話　「我非常羞愧」

快訊／崔鍾訓認了淫片老司機對話　「我非常羞愧」

整太大！Andy機場變臉：只有失落…家寧難過落淚了　網搖頭：太過火

整太大！Andy機場變臉：只有失落…家寧難過落淚了　網搖頭：太過火

張紫妍案太可怕「藝人全噤聲」　師妹出面哀求幫忙…具惠善第1個響應了！

張紫妍案太可怕「藝人全噤聲」　師妹出面哀求幫忙…具惠善第1個響應了！

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

整太大！Andy機場變臉：只有失落…家寧難過落淚了　網搖頭：太過火

張紫妍案太可怕「藝人全噤聲」　師妹出面哀求幫忙…具惠善第1個響應了！

錄《玩很大》！小鬼PO合照驚見「多一隻手」　網友全發毛：好恐怖

《驚奇隊長》1句話疑露餡！　網淚崩：神盾局長「騙了觀眾10年」

Kiwebaby林進婚紗照曝光！　「前後全挖空」調情對視：謝謝寶貝

小網紅嗆「越來越討厭吳宗憲」　憲哥連3罵開譙：哪來的爛咖！

伊能靜罕見讓哈利露臉了！　「無碼真面目」曝光…她嘆：真的長大了

哈妮、少時Sunny取關鄭俊英IG！　他最霸氣「連合照都刪」

D社爆「張紫妍幕後黑手」　女星為掩蓋不倫戀..心機逼上絕路

男主播「肘擊撞胸女記者」暴氣互嗆！凶狠卡位戰　中天回應了

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

朴有天

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 韓總統文在寅怒了：賭上警察命運，徹查張紫妍、Burning Sun
  2. 徐若瑄生日…繼女「做這件事」感動她！合照曝光網一看：全家高顏值
  3. 尷尬！錄影到一半「突摔紙板」　馬國賢大吼：我還不夠邊緣嗎
  4. 警察幫夜店逃罪！勝利不只勾結總警　扯出「還有2警涉案」
  5. 蕭敬騰《魂囚》崩潰　劇組曝他NG大喊「一句話」全場笑翻
  6. 曾智希人魚裝大解放！沈玉琳扮水行俠「粉絲扯髮認人」
  7. 《冰與火之歌》最終4集「都超過80分鐘」　HBO保證：像電影一樣！
  8. 最強撞臉！嗯哼「99%複製泰國帥哥」　神預測《爸爸5》萌娃10年後長這樣
  9. 破紀錄！《比悲傷》大陸上映「1天1億人民幣」　影史台片票房冠軍
  10. 楊冪爆「鬧翻經紀公司」　北京工作室直擊…已全清空！

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

下載App千杯咖啡天天送

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366