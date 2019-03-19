朴寒星「不清楚老公私生活」被抓包說謊　IG道歉完⋯韓網怒了！

記者蕭采薇／綜合報導

南韓男星勝利、鄭俊英除了「老司機群組」外，還接連爆出行賄警方、性招待、酒駕等令人髮指的行徑。而群組中勝利事業夥伴劉仁碩可說是「喬事王」，從警察到女人都可以搞定，背後勢力不可小覷。他其實就是女星朴寒星（正名：朴韓星）的丈夫，對此她19日也在IG發聲。

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▲朴寒星表示「不清楚老公私生活」被說包說謊。（圖／翻攝自IG）

由於在對話記錄中和崔鍾訓與記者對話中，被發現朴寒星曾和丈夫劉仁碩與警察高層一起打高爾夫球，被認為和之前「不清楚老公私生活」的說法打臉，因此讓不少人相當憤怒，要求她必須退出正在拍攝的電視劇《悲傷時愛你》。朴寒星19日在IG做出回應，並強調「會繼續把連續劇拍完」，再次引起韓網憤怒。

朴寒星19日在IG發長文表示：「最近關於我丈夫的爭議事件讓很多人擔心了，真的很抱歉。」她寫道：「與我相伴一生的人，他過去的事情雖然與我無關，但我認為這是不能分開看待的事情。由於現在正在進行調查，我無論說什麼都要非常謹慎，抱歉。」

▲朴寒星老公劉仁碩是勝利事業夥伴，更是群組中的「喬事王」。（圖／翻攝自IG）

朴寒星也針對要求她下車的聲音回應道：「之所以在這樣的爭議中也要堅持繼續拍攝電視劇，是因為這是與製作公司、電視台和經紀公司，以及很多人立下的約定。因為拍攝份量的不同，我從去年就開始拍攝，目前正在進行劇集後半段拍攝。電視劇走向已經確認，刻畫好角色的人生也是我的義務。」

朴寒星接著表示：「即使辛苦，也只能用盡全力和責任感繼續拍攝。這段時間很多人為我擔心，為此花費的時間和情緒，我都感到抱歉。由於不想造成更的傷害和損失，即使難過得要死，更是要努力拍攝，除此之外沒有其他方法可以報答這些該感謝的人。」

▲朴寒星在IG回應近日爭議。（圖／翻攝自IG）

朴寒星說：「對於所有的爭議我也深感責任重大，不管出現什麼樣的結果，我都會接受。這所有的考驗，都是引導我的家人走正道的過程。」朴寒星曾與歌手se7en自高中起交往12年，但在se7en爆出在當兵期間上色情按摩店後，兩人最終仍分手收場。朴寒星曾短暫與演員鄭恩宇交往，之後在2017年帶球嫁給富商劉仁碩。