張棟樑「戴口罩」機場遇臨檢　行李打開「拿起內褲甩一甩」

記者林彥君／台北報導

張棟樑、連俞涵和陳博正（阿西）今（19日）出席三立《一千個晚安》特映會，張棟樑去年拍完戲後就回到馬來西亞，前天抵達台灣為戲宣傳，張棟樑透露，當天因為感冒戴口罩和帽子，在桃園機場被臨檢，安檢人員上前檢查他的護照，之後要張棟樑到旁邊檢查行李。

▲張棟樑、連俞涵出席《一千個晚安》特映會。（圖／記者屠惠剛攝）

張棟樑以為隨機檢查「很幸運」，就把自己的行李箱打開，安檢人員仔細檢查他的物品，「每一件內褲拿起來甩一甩，還好我是穿四角褲，對方連續甩了兩三件。」對方翻找了20分鐘，連保養品都打開聞味道，攜帶的藥包也會一一檢視，張棟樑理解對方的工作職責，原以為這樣就結束，之後被帶去小房間搜身。

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▲張棟樑、連俞涵、陳博正出席《一千個晚安》特映會。（圖／記者屠惠剛攝）

當時男性的工作人員搜完身後，要求張棟樑脫鞋，把鞋子放到X光機檢查，總共耗時約30分鐘。張棟樑笑說，從沒被這樣檢查，他全程戴口罩也沒被要求拿下來「沒有人認出我是誰。」至於為什麼當下不拿出護照給對方看？張棟樑不好意思的說，因為護照照片是臨時拍的，頭髮抹髮蠟往後梳，完全不像他。

▲方泂鑌、張棟樑、連俞涵、陳博正和蕭煌奇出席《一千個晚安》特映會。（圖／記者屠惠剛攝）

張棟樑說，其實在從馬來西亞起飛前發生糗事，當時在機場閒晃，記錯時間未至櫃檯報到，機場還廣播唱名，讓他在飛機上非常自責，沒想到抵達台灣又遇上安檢，他樂觀的說：「可能算是我幸運吧，證明這部戲應該挺好的，我的人生沒有經歷過這種飛行經驗，應該是個徵兆。」

《一千個晚安》由張棟樑、連俞涵、陳博正、李宗霖、姚愛寗等主演，該劇榮獲文化部旗艦型連續劇製作補助，更獲台灣阿布電影公司支持，延續齊柏林導演「看見台灣」的精神。於3月29日晚上十點於三立都會台首播。

▲連俞涵、陳博正出席《一千個晚安》特映會。（圖／記者屠惠剛攝）