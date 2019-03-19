ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

張棟樑「戴口罩」機場遇臨檢　行李打開「拿起內褲甩一甩」

記者林彥君／台北報導

張棟樑、連俞涵和陳博正（阿西）今（19日）出席三立《一千個晚安》特映會，張棟樑去年拍完戲後就回到馬來西亞，前天抵達台灣為戲宣傳，張棟樑透露，當天因為感冒戴口罩和帽子，在桃園機場被臨檢，安檢人員上前檢查他的護照，之後要張棟樑到旁邊檢查行李。

▲▼張棟樑、連俞涵、陳博正出席《一千個晚安》特映會 蕭煌奇。（圖／記者屠惠剛攝）

▲張棟樑、連俞涵出席《一千個晚安》特映會。（圖／記者屠惠剛攝）

張棟樑以為隨機檢查「很幸運」，就把自己的行李箱打開，安檢人員仔細檢查他的物品，「每一件內褲拿起來甩一甩，還好我是穿四角褲，對方連續甩了兩三件。」對方翻找了20分鐘，連保養品都打開聞味道，攜帶的藥包也會一一檢視，張棟樑理解對方的工作職責，原以為這樣就結束，之後被帶去小房間搜身。

請繼續往下閱讀...

▲▼張棟樑、連俞涵、陳博正出席《一千個晚安》特映會 蕭煌奇。（圖／記者屠惠剛攝）

▲張棟樑、連俞涵、陳博正出席《一千個晚安》特映會。（圖／記者屠惠剛攝）

當時男性的工作人員搜完身後，要求張棟樑脫鞋，把鞋子放到X光機檢查，總共耗時約30分鐘。張棟樑笑說，從沒被這樣檢查，他全程戴口罩也沒被要求拿下來「沒有人認出我是誰。」至於為什麼當下不拿出護照給對方看？張棟樑不好意思的說，因為護照照片是臨時拍的，頭髮抹髮蠟往後梳，完全不像他。

▲▼張棟樑、連俞涵、陳博正出席《一千個晚安》特映會 蕭煌奇。（圖／記者屠惠剛攝）

▲方泂鑌、張棟樑、連俞涵、陳博正和蕭煌奇出席《一千個晚安》特映會。（圖／記者屠惠剛攝）

張棟樑說，其實在從馬來西亞起飛前發生糗事，當時在機場閒晃，記錯時間未至櫃檯報到，機場還廣播唱名，讓他在飛機上非常自責，沒想到抵達台灣又遇上安檢，他樂觀的說：「可能算是我幸運吧，證明這部戲應該挺好的，我的人生沒有經歷過這種飛行經驗，應該是個徵兆。」

《一千個晚安》由張棟樑、連俞涵、陳博正、李宗霖、姚愛寗等主演，該劇榮獲文化部旗艦型連續劇製作補助，更獲台灣阿布電影公司支持，延續齊柏林導演「看見台灣」的精神。於3月29日晚上十點於三立都會台首播。

▲▼張棟樑、連俞涵、陳博正出席《一千個晚安》特映會 蕭煌奇。（圖／記者屠惠剛攝）

▲連俞涵、陳博正出席《一千個晚安》特映會。（圖／記者屠惠剛攝）

中天主播「卡脖撞奶2女記者」 發文互嗆...東森要告

推薦閱讀

理科太太抵達台灣！面對罰金「心情平靜」：依法處理

理科太太抵達台灣！面對罰金「心情平靜」：依法處理

連俞涵外婆過世「不敢哭」突哽咽：我很想她　張棟樑暖拍肩安慰

連俞涵外婆過世「不敢哭」突哽咽：我很想她　張棟樑暖拍肩安慰

吳宗憲還原商務艙事件：沒有特權　意外曝讓女兒「完全接班」

吳宗憲還原商務艙事件：沒有特權　意外曝讓女兒「完全接班」

陳文茜術後墨鏡照曝光！　醫院唱聲樂「支氣管擴張劑」當煙斗

陳文茜術後墨鏡照曝光！　醫院唱聲樂「支氣管擴張劑」當煙斗

坤達生日趕拍戲「柯佳嬿」驚喜現身　大跳「雙人舞」全場超嗨！

坤達生日趕拍戲「柯佳嬿」驚喜現身　大跳「雙人舞」全場超嗨！

侯昌明出遊遭酸「爸爸告別式才剛結束」　無奈：思念只能悲痛嗎

侯昌明出遊遭酸「爸爸告別式才剛結束」　無奈：思念只能悲痛嗎

Nana「母愛噴發」抱吉娃娃窗台逃難：Moca死掉，我也不想活

Nana「母愛噴發」抱吉娃娃窗台逃難：Moca死掉，我也不想活

高山峰洗兒子衣褲⋯摸口袋大驚「有蟲」　苦笑：他抓過蟑螂

高山峰洗兒子衣褲⋯摸口袋大驚「有蟲」　苦笑：他抓過蟑螂

「大咖女神」現身台南高鐵站！　網一看嗨翻：可惡！想請假

「大咖女神」現身台南高鐵站！　網一看嗨翻：可惡！想請假

慘上韓網熱搜「TWICE志效爆機場淚崩」　粉絲心疼：妳要堅強

慘上韓網熱搜「TWICE志效爆機場淚崩」　粉絲心疼：妳要堅強

22歲就霸氣買第一間房！　網紅瑀熙「30坪美宅」裝潢超豪華…網看傻：超賺

22歲就霸氣買第一間房！　網紅瑀熙「30坪美宅」裝潢超豪華…網看傻：超賺

哈妮、少時Sunny取關鄭俊英IG！　他最霸氣「連合照都刪」

哈妮、少時Sunny取關鄭俊英IG！　他最霸氣「連合照都刪」

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

「大咖女神」現身台南高鐵站！　網一看嗨翻：可惡！想請假

慘上韓網熱搜「TWICE志效爆機場淚崩」　粉絲心疼：妳要堅強

22歲就霸氣買第一間房！　網紅瑀熙「30坪美宅」裝潢超豪華…網看傻：超賺

哈妮、少時Sunny取關鄭俊英IG！　他最霸氣「連合照都刪」

小薰認愛原因曝光！　鄭人碩「親手寫卡片」：我可以成為妳的家人

艾莉絲離婚2年不敢公開！　「無力蹲路邊大哭」求助心理醫生

《黑澀會》13年後…「洪玉米」合體慶生！　網high：都變成女神

Kiwebaby林進婚紗照曝光！　「前後全挖空」調情對視：謝謝寶貝

孫安佐又闖禍！找妹色聊「早上有壞壞嗎」　校方抓狂開砲嚴懲

整太大！Andy機場變臉：只有失落…家寧難過落淚了　網搖頭：太過火

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

張棟樑, 連俞涵, 陳博正, 一千個晚安

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 《大時代》Gino抓江祖平脖子猛晃　排戲3小時：難拍！
  2. 徐若瑄感動：結婚5年還在熱戀！　半夜回台拍戲…收到老公跨海「超美生日禮」
  3. 勝利後悔了「不該跟那些傢伙混在一起」　無奈回應：聊天室都是吹牛
  4. 貞子「畢業照」長這樣！　血指甲領證書…網驚：是要成佛嗎
  5. 林依晨度假去啦！辣曬「只穿比基尼」腰瘦背影　網看傻：好性感
  6. BIGBANG「官方帳號」封面還是勝利獨照！　專業人士曝：年底回歸
  7. 入圍全球最大短片影展！導演只想「燒了報導」告訴最愛的他
  8. 劉瑞琪飆母子戲　周孝安「情緒炸出」流下男兒淚　
  9. 張棟樑「戴口罩」機場遇臨檢　行李打開「拿起內褲甩一甩」
  10. 姐弟戀被酸2年…二宮和也要結婚了？　主播女友「鬆口婚期」網崩潰！

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

下載App千杯咖啡天天送

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366