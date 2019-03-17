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姜虎東玩笑開過頭　鄭亨敦暴怒「一巴掌呼下去」：你這臭小子！

記者張筱涵／綜合報導

韓團「亨敦和大俊」是由搞笑藝人鄭亨敦和Rapper兼主持人Defconn（劉大俊）組成，他們登上最新一集《認識的哥哥》和主持人們你來我往超爆笑，曾和姜鎬童（姜虎東）合作的亨敦就透露有一次真的生氣打對方巴掌的故事。

▲亨敦和大俊登上《認識的哥哥》。（圖／翻攝自JTBC Entertainment YOUTUBE）

▲亨敦和大俊登上《認識的哥哥》。（圖／翻攝自JTBC Entertainment YOUTUBE）

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亨敦說和姜虎東合作《我們小區藝體能》時，曾想過這樣下去有一天就死定了，有一次他在吊單槓的時候，一直被姜虎東搔癢開玩笑，吊單槓就很痛苦了還這樣被弄，結果一股怒氣就這樣瞬間湧上，一巴掌就直接這樣超大力打下去還邊罵：「你這臭小子！」

▲亨敦和大俊登上《認識的哥哥》。（圖／翻攝自JTBC Entertainment YOUTUBE）

▲姜虎東一直開玩笑搔癢，結果亨敦暴怒打下去。（圖／翻攝自JTBC Entertainment YOUTUBE）

聽到平常的形象都是欺負別人的姜虎東被打，《認識的哥哥》主持群們各個拍手大笑，亨敦就接著說：「虎東應該活到這把年紀第一次被打吧，不是隨便會被誰打的那種人，表情就是臉臭又驚嚇的樣子，可是內心又想著這是綜藝節目。」最後還被揭發其實自己總有一天一定要打姜虎東的想法。

南韓網友們看了都直說亨敦和大俊上的這集《認識的哥哥》真的是「創下傳說」的一集，因為實在太好笑了，「邊搭地鐵邊看的結果太好笑就笑了出來，大家都在看我，實在是忍不住啦」﹐「笑得我肚子太痛了」。

▼鄭亨敦講自己打過姜虎東一巴掌片段。（影片／取自JTBC Entertainment YOUTUBE，如遭刪除請見諒）

「哼！誰先退讓誰是小狗！」　博美兄弟嘔氣笑翻網友　

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亨敦和大俊, 鄭亨敦, Defconn, 認識的哥哥, 姜鎬童, 姜虎東

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