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工作人員搬蛋糕「腳步聲太大」　ASTRO快哭了⋯眼淚秒縮回去

記者吳睿慈／綜合報導

南韓男團ASTRO相隔1年再度來到台灣開唱，16日於台北國際會議中心舉辦演唱會，現場坐滿2500人，他們穿上黑色鑲滿鑽的外套，化身為6位白馬王子登台，一連帶來《把你吹來》、《Real Love》、《Butterfly》等歌，期間，車銀優還用手勢發射無形箭射向觀眾席，瞬間就掀起一陣熱烈尖叫。

▲▼ASTRO演唱會。（圖／記者張一中攝）

▲ASTRO相隔1年來台灣舉辦演唱會。（圖／記者張一中攝）

ASTRO過去訪台還留有男孩的稚氣，這次再訪台，6人蛻變成性感又成熟的大男孩，演唱會換上無袖、開深V的西裝，文彬大展結實手臂肌肉，JinJin、車銀優、Rocky露出深深胸肌線，帶來特別舞台東方神起《咒文》、SHINee《Dream Girl》，展現與以往不同的魅力。

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▲▼ASTRO演唱會。（圖／記者張一中攝）

▲▼ASTRO車銀優長相優秀，時常受到討論。（圖／記者張一中攝）

▲▼ASTRO演唱會。（圖／記者張一中攝）

一連串帶來勁歌熱舞，JinJin累到倒地爬：「非常地喘啊！這有點離譜，我要回家了！」但成員糗他「從這裡回家要花很久的時間」，台下響起熱烈叫聲，文彬開心表示「歌迷的尖叫聲就是我們的動力」。趁著成員在發表最後演唱會感言時，歌迷舉起手幅「世上最帥氣的隊長，未來也拜託了」為隊長慶生，JinJin立刻紅眼眶。

▲▼ASTRO演唱會。（圖／記者張一中攝）

▲粉絲為隊長JinJin慶生。（圖／記者張一中攝）

JinJin感性致謝「生日的時候可以獲得這麼多的愛，我真的很幸福。」他身為ASTRO的隊長會繼續努力，最後不忘強調「我有忍住（眼淚）了！」爆笑的是，就在全場最感動的時候，工作人員從舞台後方躡手躡腳地搬著蛋糕，成員大笑「我的情感已經上來了（快哭了），但（工作人員）腳步聲真的太大了。」眼淚秒縮回去，感動畫風瞬間變成逗趣場景。他們完美結束演唱會，明日離台班機不公開。

▲▼ASTRO演唱會。（圖／記者張一中攝）

▲▼ASTRO演唱會。（圖／記者張一中攝）

▲▼ASTRO演唱會。（圖／記者張一中攝）

▲▼ASTRO來台舉辦演唱會。（圖／記者張一中攝）

▲▼ASTRO演唱會。（圖／記者張一中攝）

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