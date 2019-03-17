勝利認了和警察「吃飯3次」！高層身分被起底...朴韓星老公介紹的

記者吳孟庭／綜合報導

勝利事件從他宣布退出演藝圈後延燒第7天，聊天群組內「很罩」的朴韓星老公「劉代表」，被挖出能幫這些明星喬事，就是因為認識一位警察幹部，他的真實身分也逐漸浮上檯面，勝利也承認和該名警察吃過3次飯，但撇清「不知道他是警察」。

▲朴韓星老公「劉代表」（紅圈處）介紹警察給勝利。（圖／翻攝自SBS）

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從最近勝利夜店「Burning Sun」打人、迷姦案，到鄭俊英2016年偷拍女友卻無罪，接著揭發FTISLAND（已退出）崔鍾訓酒駕有人罩，都懷疑有警方勢力介入，才讓惡行都沒曝光，而明星們依靠的就是「喬事王」劉代表，疑似認識警方高層，以行賄方式擺平醜聞。

根據先前媒體曝光的勝利、鄭俊英群組對話紀錄，一直提到一位「警察總長（경찰총장）」，媒體深入追查發現，其實對方身分只是「總警（총경）」，等同於台灣的警察署長、地方警察廳課長級，在南韓警界只算是中階職位，懷疑藝人可能不知道警察分級，並誤以為總長是廳長（最高階級）。

▲總警身分被起底，認了和劉代表有私交。（圖／翻攝自SBS）

群組中總是幫忙善後的劉代表，本名劉仁碩（暫譯，유인석），剛開始還否認認識警察高層，但根據《SBS 8點新聞》起底，接受偵訊後的劉代表立馬改口，坦承認識一名「總警級的幹部」，而這名總警底細也漸漸被挖出。

據報導，這位尹姓警察2015年擔任江南警察局生活安全科長，2016年升職為總警，2017年調派到青瓦台民政首席室，目前擔任警察廳本廳的科長職，因為涉案，目前已被停職等候發令。

▲勝利認了和總警「吃飯3次」，但不知道對方身分。（圖／翻攝自SBS）

尹姓總警已承認與劉代表打過幾次高爾夫球，也吃過飯，但否認有收錢幫忙喬事情，並在媒體追問時強烈表示不認識鄭俊英。勝利則是承認，「2017年初經過劉的介紹認識尹，吃過3次飯，但不知道他是現役警察。」檢調將會依據調查結果，決定尹總警在此案是參考人還是嫌疑人。