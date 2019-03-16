「李宗泫網路謠言都是假的」FNC公司強硬聲明：逮到告你

記者吳孟庭／綜合報導

南韓CNBLUE成員李宗泫捲入鄭俊英偷拍事件，媒體公布他私下叫小姐等對話，讓粉絲紛紛心碎，甚至連CNBLUE鐵粉都聲明，要求李宗泫退團。不過所屬經紀公司FNC最新發言強烈否認，還說會對虛假消息將要採取法律手段，似乎要網友閉嘴「再傳就告你」。

▲李宗泫公司聲明網路謠言都是假的。（圖／翻攝自李宗泫IG）

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FNC最新聲明中指出，「在網路上流傳關於李宗泫的謠言都不是真的」，但又承認有做錯，「李宗泫承認有做錯的地方，正在反省中，但網友流傳惡意的、明顯造假的消息，我們會馬上逮到，而且將行使強烈法律對應。」

最近一則去年10月的爆料又再度浮上水面，指稱李宗泫對未成年粉絲下藥、性騷擾等行為，還有網友抓包他在舞台上對AOA師妹、少女時代潤娥疑似性騷的行為，FNC似乎只打算認新聞報導中的叫小姐事實，對於網路上的謠言則一概否認。

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根據《SBS 8點新聞》曝光李宗泫與鄭俊英的對話內容，李說：「哥，沒***的話最好，沒有的話，就給我漂亮的X」、「有沒有漂亮、年輕又善良的？可以玩玩的更好！」他甚至炫耀「我昨天和xx做愛了」，鄭俊英還回「還行嘛？下次介紹給我」。由於所屬公司對於另外一團FTISLAND崔鍾訓涉案就馬上宣布他退出，對於李宗泫捲入醜聞則尚未公布去留，讓鐵粉也忍不住率先發聲明，要求李宗泫離開CNBLUE。