宋仲基捲髮留中分現身婚禮！賓客「忘記新人全都在看他」

記者吳孟庭／綜合報導

南韓人氣演員宋仲基從《太陽的後裔》後就沒有新戲劇，久未在電視機前露面的他，最近抽空參加了好友的結婚典禮，而且還不只是去露露臉，是擔任婚禮司儀，他的新髮型也曝光，留著柔順中分捲髮，沒有特別化妝的模樣顯得更親切，在場民眾全說「沒有在看新人，全都在看宋仲基」。

▲宋仲基捲髮中分頭現身婚禮，甚至還擔任司儀。（圖／翻攝自IG）

網路上不少照片流出，宋仲基穿著深色長版大衣內搭紅色T恤，站在婚禮儀式前方的講台前面，拿著麥克風主持，剛開始新娘尚未入場、只有新郎的時候，宋仲基還會對著麥克風問「準備好了嗎？」掌控現場氣氛。

請繼續往下閱讀...

原來宋仲基是新郎至親，他表示男方是他從國小、國中到高中的朋友，驚人的關係讓在場來賓都吃驚。有賓客差點忘記主角是誰，「看到簽名簿有宋仲基，沒想到進去看到司儀就是他本人，應該集中在新娘新郎身上的說。」還有男方友人PO網後感嘆「沒想到找宋仲基來，我不看你都在看他了。」

在 Instagram 查看這則貼文 Mr.Shimmmm（@mr.shimmmmmm_）分享的貼文 於 PDT 2019 年 3月 月 15 日 下午 9:07 張貼

宋仲基的最新髮型也曝光，正在趕拍古裝劇《阿斯達年代記》的他，現在留著微長捲髮，瀏海中分已經長到眉毛，因為是私人行程的關係，似乎沒有特別裝扮，頭髮微塌，但不掩帥氣的臉龐。另外可能因為是他自己的朋友，老婆宋慧喬當天並沒有陪同出席。