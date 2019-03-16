ASTRO銀優自觀眾席冒出⋯　「偶像就在身旁」粉絲見生人嗨炸

記者吳睿慈／台北報導

南韓人氣團體ASTRO出道3年，他們1月帶著首張正規專輯《All Light》回歸樂壇，同時展開亞洲巡迴演唱會，海外首站選擇台灣，16日來到台北國際會議中心開唱，隨著演唱會開場，4道光束照射在會場裡，成員一一在燈光下現身於各個角落，距離粉絲只差一步之遙，四面八方響起驚訝尖叫聲，最後台下4位成員走上台與另外2人合體，帶來《always you》開場，帥氣感爆棚，全場2500名歌迷尖叫連連。

▼▲ASTRO睽違1年來到台灣。（圖／記者張一中攝）



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ASTRO相隔1年再度回到台灣，6人準備中文與粉絲打招呼，他們分別以「我是最想你們的隊長JinJin」、「我是狼少年Rocky」、「快樂病毒MJ」、「我是溫暖的車銀優」、「我是老么產賀，想我們了嗎？」以及「我是因為你們幸福的文彬」向觀眾問好，不時放送愛心，逗得粉絲心花怒放。

▲ASTRO來到台灣有準備中文打招呼。（圖／記者張一中攝）



配合演唱會主題，ASTRO歌單也精心排序，第一首《always you》，第二首《With You》、第三首《把你吹來》，6人代表著閃亮之星，與正在發光的粉絲（AROHA），一起朝光芒的方向前進，牢牢抓住歌迷的心。他們說的每一句話，台灣粉絲都給予熱烈反應，也讓他們驚喜連連直呼：「你們好像都聽得懂韓文！」

▲▼ASTRO開場成為4束光芒照亮會場。（圖／愛樂門國際娛提供）



ASTRO帶來精彩演出，台灣粉絲也準備「彩虹應援」，台下舉起紅橙黃綠藍靛紫的顏色，讓6人驚訝表示：「這是什麼啊～」MJ還緊張到跳針喊：「這個...這…這個必需貼IG，這讓我們拍一下好嗎？」要求全場把手舉高，Rovky也留下紀念性的照片，可愛的是，6人還在舞台上方「喬角度」，要找哪個方位才能裝得下台下的彩虹，逗笑歌迷。