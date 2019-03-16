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鄭俊英一支手機毀掉12年招牌！《2天1夜》恐走入歷史

記者吳孟庭／綜合報導

南韓歌手鄭俊英的一支手機，老司機群組不但顯露出他的渣男行為，現在風暴也擴大，捲入的正是他擔任固定主持的旅遊綜藝節目《2天1夜》，爆出成員車太鉉與金俊浩非法賭博，讓已經停播的該節目，陷入最終可能走入歷史的危機。

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▲鄭俊英一支手機毀掉12年招牌節目！《2天1夜》恐走入歷史。（圖／翻攝自2天1夜臉書）

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▲鄭俊英參與過的《2天1夜》恐走入歷史。（圖／翻攝自2天1夜臉書）

《2天1夜》以到外地作客為主軸，從2007年播出至今已經12個年頭，不管中間換了三批主持人，因為走出戶外與當地人互動的親和力，以及節目中透過小遊戲，更了解韓國各地的風俗民情，最高曾創下39.3%（AGB尼爾森）的收視率，現在也維持雙位數字的好成績，可說是「國民綜藝節目」也不為過。

鄭俊英是第三季才加入該節目的固定班底，但從2013年出演節目至今，也參與了5個多年頭，但當鄭俊英捲入勝利事件後，《2天1夜》就先行止血，表示鄭將正式被節目開除，但同時也宣布節目停播，當時節目的理由是「雖然可以直接把鄭俊英的部份刪除後播出，但考量到事態嚴重性，為了整頓節目因此全面停播。」

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▲《2天1夜》曾寫下不少感人故事，定期邀請大咖如朴寶劍下鄉，都能創造話題。（圖／翻攝自KBS官網）

一般有藝人捲入醜聞，韓國節目的作法是將藝人畫面全都剪掉，但其餘部分還是會照常播出。《2天1夜》的作法則選擇停播，而現在確認另外兩位節目班底車太鉉與金俊浩都涉嫌非法賭博，同時群組內的《2天1夜》製作人知情不報，從爆出來非法賭博的是自家電視台KBS，網友猜測電視台可能早就掌握消息，因而決定直接停播。而一支手機引起的風暴，讓播出12年的老節目可能面臨收掉危機，也讓粉絲大呼可惜。

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鄭俊英, 車太鉉, 金俊浩, 2天1夜, 兩天一夜, 日韓風

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