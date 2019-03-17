MAMAMOO「四季」最終章《White Wind》　1年4專的華麗收尾

文／傑米鹿

《Yellow Flower》、《Red Moon》、《BLUE;S》、《White Wind》至此，歷時一年，MAMAMOO發行共計四張迷你專輯，總計26首歌曲的龐大計畫。

這個計畫在去年開頭時就激起了我強烈的興趣，在第一張《Yellow Flower》就埋了深深的套路。預告了整年的「四季系列」企劃，四人四色、四個季節、四張專輯，花朵、月亮、星星、風，四樣象徵物品，一切的一切完美對應，既符合近年韓國樂團流行的套路梗，也同步會調整每張專輯中適合不同成員的曲風、份量、或服裝風格，讓4位成員都分別有機會向觀眾展向更多不同的樣貌，在MAMAMOO近年人氣竄漲，越來越多新粉絲認識媽木的此刻，這的確是一個聰明的作法。

《gogobebe》



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就目前為止的成果而言，「四季系列」的企劃是非常成功的，儘管中間可能有些小疏失，但瑕不掩玉，在經歷這四張作品之後，MAMAMOO無論是在記憶點、風格展現、成員個性、或者話題上，都迎來了豐碩的成果，從網路上的討論度與榜單就可見之，和一年前相比，MAMAMOO確實人氣漲了不少。

先說企劃成功的優點，後面再來看看也許能處理得更好的地方。其中最首要的，當然是這個企劃在第一張《Yellow Flower》的主打歌〈Starry night〉，就替這系列的曲風與形象定了很好的基石。

2018年起，MAMAMOO變得更有女人味，神秘嫵媚外，更是帶有點危險與個性的Girl Crush風格的總和，音樂曲風也變得更加偏向Hip-hop與R&B。雖說這樣的舉動是為了更切合當下主流的音樂市場，但四張下來，MAMAMOO的公司與製作人卻適度地把火候掌握得很好，沒有因為這樣的調整就讓媽木原本的特色失衡，還是讓媽木原本就有的唱功與合聲在作品中有很棒的發揮。

再來第二點，便是讓成員的不同個性與不同面向，都有適當的空間可以發揮，而且是有系統的、有步驟的。

過去我們可能知道「耶對，我知道MAMAMOO四個成員都能唱能跳能唸」，但要真的要對四位的個別表現都有印象，那還真的比較困難。這次透過4張迷你專輯，針對主題讓不同的成員有表現的空間，的確更強化了、也更凸顯了個別成員的個人魅力，4張專輯中，也分別安排了成員個別的solo曲在專輯之中。

至於缺點部分，那當然是作品的間隔期有點短，讓成員們疲於奔波，在忙碌的宣傳行程中還要一邊錄製下一張專輯的同時，還有海外與韓國公演，更扯的是，成員幾乎都還有個人solo作品的推出，光用想的就覺得可怕，更何況是身處其中。

去年甚至還發生木木（MAMAMOO粉絲們）請公司不要再開演唱會的請願。往好處說是在這一年間，MAMAMOO透過頻率極高的回歸成功提升了熱度，但反面就是讓成員過度疲憊，以及某些作品其實沒有得到很好的宣傳或者發酵。

其實我認為每張專輯中，都還有更多值得被看見的作品，以及上一張《BLUE;S》其實就沒有得到很好的宣傳，又或者有時候MAMAMOO的服裝師會給她們很可怕的衣服穿……。但整體而言，衡量Rainbow Bridge World的公司規模與資源，能取得這樣的成果，以及推出這樣用心的企劃，其實已經算是水準之上的良心公司了，這部分倒是值得讚許。

不小心花了太多篇幅在說「四季系列」，最後還是提一下《White Wind》。主打歌〈gogobebe〉是一首朗朗上口的作品，這張專輯吸取了來自粉絲「希望讓媽木多多展現快樂的一面」的請願，〈gogobebe〉是一首曲風輕快，鼓勵大家揮別不愉快的過去，帶有「迎來全新快樂的自己，一起玩樂吧」這樣寓意的作品。部分取樣自韓國前輩歌手金建模的〈jjangGa〉，MV中的媽木也展現了可愛搞怪的一面。

有興趣的朋友請參考金建模原曲

專輯中其他的歌曲〈Waggy〉輕快可愛，聽來可以感受到很多少女心與撒嬌；〈25〉則是輝人的solo，是一首中板慵懶的R&B歌曲；〈Bad bye〉是Mamamoo的拿手好菜，在副歌可以聽到豐富有力的音色；〈My Star〉則是專輯中我認為最大的亮點跟驚喜，非常具有力道的歌曲，Rap的部分聽起來非常爽快，玟星的part很棒。

我對Rainbow Bridge World最終能給四季企劃一個不錯的收尾，是給予極大好評的，雖然我原本期待在最後一張系列作，還會出現另一個更具突破性的作品，但他們選擇了遵從粉絲的願望，展現一個可愛快樂的媽木，其實也是不賴的選擇。企劃結束後我想媽木會展開更多的《4season S/S》巡演工作，畢竟現在作品的份量與人氣都在高峰，順帶讓成員休息一陣子，接下來才是再繼續投入製作質量更高的作品。

然後我猜華沙的solo專輯應該暑假會推出吧（笑）

（以上圖片皆翻攝自MAMAMOO臉書）

傑米鹿

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