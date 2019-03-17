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黑人帶飛翔去遊樂園「全程低頭」！　原來和這服務有關：怕被認出

記者潘慧中／綜合報導

陳建州（黑人）跟范瑋琪（范范）育有雙胞胎飛飛翔翔，經常分享有趣的生活點滴，他近日透露之前帶兒子們去美國樂園遊玩時，特別花錢買了一項服務，卻讓他在過程中不敢抬頭，「怕華人認出我。」

▲▼黑人帶飛翔去遊樂園全程低頭（圖／翻攝自Facebook／黑人 陳建州）

▲▼陳建州不久前帶家人去美國玩。（圖／翻攝自Facebook／黑人 陳建州）

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▲▼黑人帶飛翔去遊樂園全程低頭（圖／翻攝自Facebook／黑人 陳建州）

陳建州在《上班這黨事》的「老公寵兒無極限」單元中透露，不久前帶飛飛翔翔去美國的遊樂園玩，事先另外花錢買了Fast pass的服務，如果兒子想再玩一次某項設施的話，可以直接通行免排隊，「這是正常管道，我沒有特權。」

▲▼黑人帶飛翔去遊樂園全程低頭（圖／翻攝自Facebook／黑人 陳建州）

▲陳建州夫妻倆陪兒子去遊樂園。（圖／翻攝自Facebook／黑人 陳建州）

然而，當工作人員拉起鏈條直接放行時，陳建州坦言：「我那時候都不敢抬頭看那些白人的臉。」他當下只管一路低頭往前走，加上擔心被華人認出來，他把帽T拉得超低，此舉被來賓笑虧：「你付了錢還要這麼膽小？！」

▲▼黑人帶飛翔去遊樂園全程低頭（圖／翻攝自YouTube／上班這黨事）

▲▼陳建州透露當時很怕被華人認出來。（圖／翻攝自YouTube／上班這黨事）

▲▼黑人帶飛翔去遊樂園全程低頭（圖／翻攝自YouTube／上班這黨事）

事實上，陳建州曾招認在家是扮黑臉的角色，管教採「恩威並施」，比方說當飛翔兄弟開始會搶玩具，輕則打鬧、嚴重則會互咬對方，他目前的處理方式是，先把咬人的一方拉到角落罰站，「我就會坐在離他們很近的面前，陪他們一起耗在那邊，讓他們感受咬人，就是要面對黑暗中爸爸一直看著他的氛圍。」

▲陳建州曾坦言在家是扮黑臉的角色。（圖／翻攝自Facebook／黑人 陳建州）

即便孩子撒嬌，也不能輕易心軟，陳建州接著再要求「犯人」替受傷的一方擦藥，他認為把處罰過程弄得繁瑣，「好像咬一次，你要做7件事償還，下次他就會覺得咬人要那麼久不能玩玩具」，久了就能讓小孩意識到做錯事了。

▲約從04：29分開始。（影／取自YouTube／上班這黨事）

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陳建州, 范瑋琪, 黑人, 范范, 飛飛, 翔翔, 飛飛翔翔

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