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「李榮浩同款汪」開價4塊求買！　真釣出本尊：誰幹的

記者潘慧中／綜合報導

李榮浩說話幽默逗趣，一雙招牌小眼睛更常成為粉絲話題，近日有網友以1元人民幣的價格賣小狗、並附上「李榮浩同款」的照片，他發現後立刻截圖回應：「這是誰幹的！」笑翻一票粉絲。

▲▼「李榮浩同款汪」開價4塊求買！（圖／翻攝自微博／李榮浩）

▲「李榮浩同款汪」意外在網路上引起關注。（圖／翻攝自微博／李榮浩）

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照片中，可以看到汪星人意外撞臉李榮浩，同樣都擁有圓圓小小的眼睛，無辜神情相當惹人憐愛，小狗在交易平台上被開價1元人民幣（約4.59元新台幣），卻沒料到真的釣出本尊回應：「為什麼賣那麼便宜？」絲毫不介意拿自己開玩笑的舉動，展現超強親和力。

▲▼「李榮浩同款汪」開價4塊求買！（圖／翻攝自微博／李榮浩）

▲李榮浩截圖上傳自開玩笑。（圖／翻攝自微博／李榮浩）

李榮浩因單眼皮讓眼睛看起來細細窄窄，只露出微微的一條縫，常成為大家P圖惡搞對象，但他非常看得開，常在微博PO對比照自我解嘲，曾被問到是否想要改變外型，他說：「我喜歡自己的樣子，早就適應這樣子了。」回憶起剛入行時，友人叫他去割雙眼皮，他還一度氣到快翻臉。

▲李榮浩的小眼睛常引起討論。（圖／翻攝自微博／李榮浩）

李榮浩曾分享在後台巧遇林宥嘉的趣事，兩人合照完後，對方突然一臉認真地問：「你的眼睛怎麼這麼小，是故意的嗎？」天外飛來一筆的提問，他只淡淡地說：「我想問，誰會故意把自己眼睛弄小？」無厘頭的對話笑翻眾人。

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