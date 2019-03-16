梧桐妹說難聽話「同學都這樣」還嘴硬！　賈靜雯一句話讓她秒認錯

娛樂中心／綜合報導

賈靜雯和修杰楷登記結婚3年多，生下一對女兒咘咘、Bo妞，加上大女兒梧桐妹（Angel），生活幸福美滿。提到對大女兒的教育，她認為父母親應學習用孩子的角度去溝通、不要硬碰硬，「就是讓他們知道什麼好什麼不好，而且他們越大越要面子。」

▲賈靜雯相當重視3個女兒的教育。（圖／翻攝自Instagram／angelsun619）



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梧桐妹國小畢業後便轉往上海求學居住，儘管母女分隔兩地，賈靜雯仍相當重視孩子的人格發展，她向《Yahoo奇摩名人娛樂》透露，有時候聽到大女兒說不好聽的話時，她會先冷靜地問：「妳覺得這好聽嗎？」對方通常會嘴硬回話！「還好吧？沒什麼啊！大家都這樣啊！我同學都這樣啊！」

▲賈靜雯和梧桐妹分隔兩地。（圖／翻攝自Instagram／angelsun619）



此時賈靜雯不會發脾氣，她會選擇冷靜地說：「真的喔，那下次我去妳們學校聽聽，看他們是不是真的這樣說。」梧桐妹一聽反而立刻知錯：「哎唷我開玩笑的啦～。」

▲賈靜雯會用軟性的方式和孩子溝通。（圖／翻攝自Instagram／angelsun619）



賈靜雯認為小朋友越大越要面子，因此她常提醒自己別讓孩子在外感到丟臉，有什麼事回家再說，「大人通常都只顧到自己的面子，覺得孩子讓自己很丟臉，所以要在大庭廣眾下教育，但我覺得把孩子拉回來，在自己的空間去說他們，效果會比較好。」