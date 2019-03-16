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中職啦啦隊妹首上《玩很大》！　熱褲站一排「蜜大腿全露」男粉羞爆

記者潘慧中／綜合報導

《綜藝玩很大》開播4年多，不只遊戲關卡越來越精彩，來賓陣容也一集比一集有看頭，團隊近日前往柬埔寨出外景，事後PO出拍攝花絮照，黃黑隊嘉賓隨之曝光，「西港四美！」其中一位中信兄弟的啦啦隊成員更引起網友驚呼：「有她就給讚！」

▲▼中職啦啦隊妹首上《玩很大》！（圖／翻攝自Instagram／mr.player.tw、aes_alien）

▲▼《玩很大》最近飛往柬埔寨出外景。（圖／翻攝自Instagram／aes_alien）

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▲▼中職啦啦隊妹首上《玩很大》！（圖／翻攝自Instagram／mr.player.tw、aes_alien）

照片中，可以看到小鬼（黃鴻升）的黑隊陣容請來「強運哥」李易、黃沐妍（小豬）和峮峮（吳函峮），KID（林柏昇）的黃隊來賓則是小鐘、臧芮軒和雷艾美，4位女來賓和吳宗憲的合照裡，一致換上激短褲，大方展現穠纖合度的美腿，讓人看得目不轉睛。

▲▼中職啦啦隊妹首上《玩很大》！（圖／翻攝自Instagram／mr.player.tw、aes_alien）

▲▼4名女來賓上節目穿超辣。（圖／翻攝自Instagram／mr.player.tw、leeyi527）

▲▼中職啦啦隊妹首上《玩很大》！（圖／翻攝自Instagram／leeyi527）

來賓當中特別引起討論的是峮峮，她2018年10月登上「爆廢公社公開版」，影片中的她隨著音樂熱舞，身穿貼身隊服擺動身體，甜美笑容立刻擄獲一票男網友的心，她最近結束北海道的寫真拍攝行程後，立刻飛往柬埔寨錄《玩很大》，「正負30度的溫差」，讓人窺見她敬業的一面。

▲▼中職啦啦隊妹首上《玩很大》！（圖／翻攝自Instagram／qun_04）

▲▼中職啦啦隊妹首上《玩很大》！（圖／翻攝自Instagram／qun_04）

▲▼中職啦啦隊妹首上《玩很大》！（圖／翻攝自Instagram／qun_04）

▲峮峮受邀上《玩很大》引起高度期待。（圖／翻攝自Instagram／qun_04）

事實上，峮峮過去是《大學生了沒》的固定班底，也曾上過《你猜你猜你猜猜》與《全民大笑花》等節目，2016年正式成為中華職棒兄弟象啦啦隊Passion sisters隊員，這次首度受邀參加《玩很大》，讓不少粉絲都很期待節目的正式播出：「我挺我兄弟！」

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關鍵字

玩很大, 綜藝玩很大, 憲哥, 吳宗憲, KID, 小鬼

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