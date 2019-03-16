陳意涵坐月子「越吃越瘦」網跪求菜單！　產後1個月「真實體重」曝光

娛樂中心／綜合報導

陳意涵跟《16個夏天》的導演許富翔結婚後，2月順利生下豬寶寶兒子「小初」，三口之家幸福美滿。她近日在社群網站曬出一張跪地自拍，纖瘦身材讓不少女網友自嘆不如地說：「這哪像剛生完孩子啊？！」

▲▼陳意涵產後近況照。（圖／翻攝自微博／陳意涵）



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照片中，可以看到陳意涵頂著及肩中長髮入鏡，空氣瀏海襯托出巴掌臉，身穿短袖T恤搭配長褲，貼身剪裁讓腿部線條一覽無遺，抱仙人掌露出無辜神情，身材和氣色都維持得很好，絲毫不敢相信她剛生產完1個多月。

▲陳意涵目前體重仍是4開頭。（圖／翻攝自微博／陳意涵）



事實上，陳意涵懷孕期間只胖3公斤，經紀人向《蘋果日報》透露她前陣子待在月子中心每天吃6餐，「越吃越瘦」，產後只胖了1.5公斤，目前約46.5公斤，超強體質羨煞一票媽媽網友，更引起不少人好奇她的產後菜單。

陳意涵懷孕後並沒有刻意控管飲食習慣，之所以增胖幅度不大，她曾表示：「其實還沒懷孕前，把自己吃太胖，所以數字才會沒增加太多。」她不節食，反而是擇食來控制體重，像是她吃優質澱粉來幫助代謝脂肪，天然蔬果也多攝取，飲食秉持少量多餐，若餓了會蒸地瓜、馬鈴薯、山藥等食物來吃。

▲陳意涵坐月子越吃越瘦。（圖／翻攝自微博／陳意涵）



陳意涵也曾表示：「我應該是很適合懷孕的體質吧！」懷上寶寶後，並沒有明顯不適的症狀出現，喜歡的運動都能正常執行，唯一比較不同的是，即便沒有在飲食上特別調整，也傾向比較喜歡健康的食物。