小孩熟睡才能做！　貝童彤產後「一張照片」網全懂了：是真的

記者潘慧中／綜合報導

貝童彤（彤彤）2018年底生日當天平安生下女兒，正式升格一家三口，新手媽媽的每個初體驗都是挑戰，她近日分享只能等寶寶熟睡才能做的一件事，意外引起一票媽媽網友的共鳴：「真的必須要等小孩睡很熟才敢做！」

▲貝童彤產後滿3個多月了。（圖／翻攝自Instagram／baytongtong）



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貝童彤坦言這件事就是幫女兒剪指甲，執行前必須要滿足3個條件，首先要等到小孩熟睡，其次是燈光要夠強，最後就是心臟要很大顆，照片中，可以看到3個月大的女兒睡得很熟，穿著睡衣的她小心翼翼地剪著孩子的指甲，深怕不小心剪到肉。

▲貝童彤小心翼翼幫女兒剪指甲。（圖／翻攝自Instagram／baytongtong）



好友小蠻（王承嫣）看到照片卻忍不住歪樓：「媽媽筋很軟！」貝童彤看了則招認的確一邊拉筋、一邊幫女兒剪指甲，「妳看很細！」還有不少網友注意到女兒的髮量：「頭髮好多喔」、「3個月這麼大，覺得養很好！」

▲貝童彤親自照顧女兒。（圖／翻攝自Instagram／baytongtong）



貝童彤生下女兒後，便一直在家坐月子調養身體，社群網站上也多是分享育兒日常，直到1月底才曬出近況照，並分享自己的瘦身成果，成功瘦到49.8公斤：「終於揮別5字頭，！慢走不送，我這輩子都不想再見到你！（除非我又懷了第二胎）。」

貝童彤IG全文：

寶寶剪指甲之必要條件：

要等她熟睡，

燈光要夠強，

心臟要很大顆⋯

#蔡寶姐姐的眼神有怨念 ？

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