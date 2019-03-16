熊熊「情侶配色」曖昧閃照曝光！　牽手全被拍…男方身份曝光

記者潘慧中／綜合報導

熊熊（卓毓彤）個性活潑、體態前凸後翹，內外兼具的好形象讓她成為不少網友的理想型，令人又驚又喜的是，她14日突然在社群網站PO出「白色情人節快樂」的照片，造型走情侶配色的路線，並甜喊：「我們牽手有人注意到嗎？」

▲▼熊熊和黃豪平身高相當登對。（圖／翻攝自Facebook／熊熊 Bear Genie）



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照片中，可以看到熊熊頂著俏麗短髮，身穿細肩帶洋裝，上頭印有玫瑰花圖案，黑白色調襯托內斂氣質，胸前U型挖空讓北半球呼之欲出，目光往下看，銀色高跟鞋襯托出一雙雪白美腿，好身材羨煞一票女粉絲。

▲熊熊主持春酒。（圖／翻攝自Facebook／熊熊 Bear Genie）



「#玫瑰花情侶配色#黑白配白黑配」熊熊忍不住笑道。原來身旁男伴是黃豪平，兩人一起搭檔主持企業春酒，勾手牽手等甜蜜互動不斷，男粉絲卻意外超冷靜，讓男方忍不住浮出水面說：「大家可不可以至少說一點『豪平必須死』的威脅？」無奈網友只開玩笑回：「姐妹牽手是很好的關係啦～。」

▲▼熊熊透露和黃豪平的服裝是情侶配色。（圖／翻攝自Facebook／熊熊 Bear Genie）



對此，熊熊則笑說網友似乎都對黃豪平很放心：「他很想要你們罵他什麼豪平必須死，結果大家都很友善，豪平的正派有目共睹！」但她仍不忘替男方解釋：「豪平真的喜歡女生啦！」

▲▼熊熊和黃豪平與網友的互動。（圖／翻攝自Facebook／熊熊 Bear Genie）



熊熊臉書全文：

祝大家 3/14 白色情人節快樂

黃豪平

#玫瑰花情侶配色

#黑白配白黑配

#我們牽手有人注意到嗎

好的～看來大家對 黃豪平 非常放心

他很想要你們罵他 什麼豪平必須死 結果大家都很友善 豪平的正派有目共睹

我們昨天其實是參加 #香繼光春酒 第一次搭檔 謝謝推薦我的人 謝謝豪平非常給力的搭檔

繼光香香雞真的好好吃 昨天主持今天就想吃

#謝謝香繼光

#歡迎大家找我搭配主持

#豪平真的喜歡女生啦